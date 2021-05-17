Felaket için bir kıvılcım yeter

Cemre Peral YANIKER

Hava sıcaklığının yükselmesiyle artan yangınlar, ülkenin orman varlığına ciddi tehdit oluştururken riskleri ortadan kaldırma ve olası yangınlara etkili müdahale çabaları da sürüyor.

Orman Dairesi, yangınlara karşı 125 kişilik bir ekip ve 25 araçlık filo kurdu. Türkiye’den gelecek bir yangın söndürme helikopteri ise haziran ayından itibaren sabit olarak KKTC’de konuşlanacak.

Yangınların yüzde 98 gibi yüksek bir oranla insan kaynaklı olduğuna dikkat çeken Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, halkı gerekli önlemleri almaya çağırdı; yangın belirtisi görüldüğünde derhal 199, 177 veya 101 numaralı ihbar hatlarının aranmasını istedi.

Geçtiğimiz yılın 17 Mayıs’ında Kalkanlı-Tepebaşı bölgesinde 973,08 hektar alanı etkileyen yangında, 800 yıllık anıt ağaçların da bulunduğu yaklaşık 280 bin ağaç zarar gördü.

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtlayarak, bu sene benzer olayların yaşanmaması için aldıkları önlemleri anlattı.

Karzaoğlu, bunun yanında, halk tarafından alınması gereken önlemler ve fidan dikimine ilişkin bilgiler de verdi.

Karzaoğlu, alan temizliğine ilişkinin ihalenin açılmasıyla birlikte Aralık ayında bölgenin temizliğine başlandığını, Nisan ayına kadar olan 4 aylık süre içerisinde de, pandemi kısıtlamalarına rağmen, alan temizliği, sürüm, fidan dikimi ve odun satışının bölge içerisinde eş zamanlı olarak gerçekleştiğini anlattı.

Mevcut odunların, ilk olarak ihtiyacı olanlara ve ticaretini gerçekleştirilen kişilere bölgede satıldığını, daha sonra ise tüm vatandaşların faydalanabilmesi için Lefkoşa’ya taşındığını belirten Karzaoğlu, burada da satışın devam ettiğini kaydetti.

“125 kişilik yangın ekibi kuruldu”

Karzaoğlu, bu sene de benzer olayların yaşanmaması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını, 125 kişilik bir yangın ekibinin kurulduğunu, ancak bunun yeterli olmadığını, yerel yönetimler ve Karayolları’nın da yol kenarlarında rutin temizlik yaparak Daire’ye destek olması gerektiğini söyledi.



Karzaoğlu, “Şu anda işimizi döndürüyoruz. Ama çok daha iyi olabilir. Burada zamanla yarışıyoruz” dedi.

25 araçlık yangın filosu

Araç kapasitesinin de artırıldığına dikkat çeken Karzaoğlu, 5 dozer, 3 greyder, 1 ekskavatör, kamyon ve yangın araçlarından oluşan 25’e yakın aracın dairenin hizmetinde olduğunu, bu araçların yangına erken müdahale edilebilmesi için çeşitli kritik bölgelere yerleştirildiğini belirtti.

“Vasıflı şoföre ihtiyacımız var”

Bilgisayar üzerinden bu araçların takibini de yapabildiklerini, her aracın günde ne kadar çalıştığını, hangi güzergahta olduğunu bilgisayardan izleyebildiklerini gösteren Karzaoğlu, “Araç sıkıntımız yok. Ancak bu 25 aracı aktif olarak kullanabilen en az 25 vasıflı şoföre ihtiyacımız var. Bu araçların tanesi 1,5 milyon TL. Değerini bilmemiz lazım, boş durdukları her an milli bir kayıp” ifadelerini kullandı.

Karzaoğlu, araç şoförlerinin sözleşmeli olarak alınıp, sürekli değiştiğini, devamlı olarak görev yapmalarının sağlanması için düzenlemelerin yapılması taleplerini yineledi.

“Yangın helikopteri konuşlanacak”

Karzaoğlu, konuşlanması planlanan yangın helikopteri ile ilgili de bilgiler aktararak, şu anda ihalenin Türkiye’de sonuçlandığını ve Haziran ayından itibaren sezon bitimine kadar Daire’ye ait atölyede sabit olarak konuşlanmak üzere ülkeye geleceğini söyledi.

“Yangın mevsimi geldi…”

Karzaoğlu, yangını engellemek için alınması gereken kişisel tedbirlerden de söz etti.

Yol kenarlarında bulunan özel arsalarda yangınların sık görüldüğünü ifade eden Karzaoğlu, kişilerin arsalarının yola yakın kısımlarını Mayıs ayının gelmesiyle biçip, sürmeleri gerektiğini, böylece yoldan geçen araçlardan sıçrayan kıvılcım sonucunda büyük alanların yanmasının engellenebileceğini söyledi.

“Yangınlar yüzde 98 insan kaynaklı”

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, arazi ve orman yangınların yüzde 98’inin insan kaynaklı olduğuna vurgu yaparak, en büyük sebepleri şu şekilde sıraladı:

“Enerji nakil hatları, çöplük alanlar, arazi iş makinelerinin bakımının yapılmasından dolayı atılan kıvılcımlar, vatandaşın temizlik amaçlı yaktığı ateş ve piknik sırasında dikkatsiz davranışlar.”

Karzaoğlu, vatandaşların yangın belirtisi gördüklerinde derhal 199 İtfaiye, 177 Orman Yangın veya 101 Sivil Savunma Acil telefon hatlarından birini arayarak yetkililere haber vermeleri çağrısında bulundu.