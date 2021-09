Halk seçimlerden yoruldu

Ömer KADİROĞLU

Ulusal Birlik Partisi’nin Ekim ayında yapacağı olağan kurultayın yanı sıra erken seçim çağrıları vatandaşları ikiye böldü. Diyalog’a konuşan vatandaşların bir kısmı erken seçime destek verirken, bir kısmı da ‘herhangi bir değişikliğin olmayacağı’ inancıyla seçim çağrılarına karşı çıkıyor.

Vatandaşların şikayet ettiği konuların başında ise pahalılık, sağlık ve eğitimde yaşanan sorunlar geliyor. Geçinmekte zorlandığını söyleyen vatandaşların bir kısmı “zaten her şeyimizi Türkiye karşılıyor. Seçim olsa da olmasa da bizimkilerin yapacağı bir iş yok” diyor.



Ne dediler…?

Ahmet Kürşat:

Bence erken bir seçim olmalıdır. Memleket idare edilemez bir duruma geldi. Bir seçim olursa ülkenin düzeleceğine inancım yok ancak en azından şu ankilerden daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Halk iyi düşünür iyi karar verirse iyi bir hükümet oluşabilir. Çalışan insanların hayatları bu kadar kötüye götürüldü ve bir iyileştirme çalışması yapılmıyor. Bu ülkede beni en çok rahatsız eden şikâyetçi olduğum şey kendi kaderimize sahip olamayıp kendi kendimizi yönetemememizdir.

Mustafa Beyoğlu:

Bence erken seçim olmalı ancak ondan önce seçimle ilgili düzenlemeler yapılmalıdır. Barajın yükseltilmesi ve seçim sisteminin düzenlenmesi sonrasında bir seçime gidilmelidir. Ülkede bir seçim olursa bu ülke düzelir mi bilmem ancak seçilen kişilerde bir vizyon olması ve seçilen kişilerin hep aynı kişiler olmaması lazım. Beni bu ülkede en çok rahatsız eden şey gelir dağılımının adil olmamasıdır. Gelirleri çok düşük olan da çok yüksek olan da vardır. Gelir dağılımının adil bir şekilde olması gerekiyor.

Sami Denizalp:

Erken seçim olmalıdır. Memleketin hali ortada bu nedenle erken seçim en erken zamanda olmalıdır. Bir seçim olsa da yeni bir hükümet olsa da bu ülkenin düzeleceğine inanmıyorum. Bu ülke ancak başkanlık sistemi gelirse düzelecektir. Bu ülkede beni rahatsız eden şikâyetçi olduğum şey pahalılıktır. Her gün zamlar yapılıyor ve bu nedenle çok zor bir süreç içerisindeyiz.

Buğra Aslanoğlu:

Bir erken seçim kesinlikle olmalıdır. Ülkenin gidişatı şu anda pek de iç açıcı değildir. Bir seçim olursa bu ülkenin düzeleceğine inanmıyorum. Bugün bir seçim olursa ve aynı düzen devam ederse değişen bir şey olmayacak. İlk önce seçilenlerin değişmesi kendilerini düzeltmeleri gerekiyor ki bu ülkede de artık bazı şeyler değişsin. Geçmişe bakıldığında bu ülkenin ne zorluklardan geçerek kurulduğunu ve sonrasında da bu ülkenin nasıl güzelliklerden geçtiğini görebilmek mümkün ancak ben cezaevinde çalışıyorum ve oradaki durumdan ülkenin ne hale geldiğini kolayca görebiliyorum. Bu ülkede beni en çok gençlerin ne hale geldiği, suç oranlarının artışı ve çocuklarımın geleceği ile ilgili rahatsızlık yaşıyorum.

Yılmaz Üngüder:

Erken seçim olmalıdır çünkü bu hükümet artık halkı bezdirmiştir. İnsanların alım gücü tükendi bu nedenle de bir an önce bir seçim olmalıdır. Bir seçim olursa bu ülkenin düzeleceğine inancım vardır. KKTC’de beni rahatsız eden şikâyetçi olduğum şey artan Coronavirüs vakalarıdır ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınmaması alınan kararların da uygulama noktasında denetlenmemesidir.

Mehmet Yemenicioğlu:

Bence erken seçim olsa da olmasa da bir faydası yok. Gelen gideni aratacaktır. Siyasilerin hepsi halka yalan söylüyor. Hele şimdiki hükümet bugün sarı yarın yeşil diyor. Ne dediklerini onlarda bilmiyor. Yeni bir oluşum yeni bir partiye ve yeni siyasilere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Öyle bir hale geldik ki eve bir şey götüremiyoruz.

Sibel Yemenicioğlu:

Paramızı veren Türkiye, sağlığımızla ilgilenen yine Türkiye, bize destek olan da Türkiye bu nedenle ne diye seçimler, kurultaylar yapılıyor ve ne diye bu seçimler için yüklü miktarda paralar harcanıyor. Türkiye’ye bağlanalım olsun bitsin. Bize bakan, destekleyen sorunlarımıza çözüm üreten ülke olan Türkiye’ye bağlanırsak bu ülkede çok şeyin düzeleceğine inanıyorum. Bir kurultay olacak reklamlı bayraklar, anti bakteriyeller, sular ve daha birçok ürünler hazırlanıyor ve bence bunlar fuzuli harcamalardır. Bunları yapmak yerine sosyal yardıma muhtaç insanlara destek olurlarsa halk da onları daha çok sevecektir.

Kenan Tosun:

Erken seçim kesinlikle erken bir zamanda olmalıdır. Bir seçim olsun ki en azından bu yaşanan sorunlar biraz olsun düzelsin. Bir seçim olursa ben bu ülkedeki sorunların düzeleceğine ancak düzgün bir seçim yapılırsa düzeleceğine inanıyorum. Beni bu ülkede en çok rahatsız eden şikayetçi olduğum şey şimdiki hükümetin tartışmalarıdır.

Ali Yatır:

Şimdilik bir erken seçim olmasını düşünmüyorum çünkü her seçim bir pahalılık, artış ve zam olarak halka yansıyor. Bir seçim olursa bu ülkede bir şey değişeceğini düşünmüyorum. 35 yıldır bu ülkedeyim ve her yıl geriye doğru gitmeye devam ediyoruz. Bu ülkede beni rahatsız eden şikâyetçi olduğum şey pahalılıktır. Piyasa biraz ucuzlarsa daha güzel olacaktır çünkü insanlarda alım gücü kalmadı.

Ahmet Sakaryalı:

Bence erken seçim şu an için olmaması gerekiyor. Seçim demek boşa masraf demektir. Bir seçim olursa bu ülkede bir şeyin değişeceğine pek inanmıyorum çünkü siyasilere güvenimiz kalmadı. Beni bu ülkede rahatsız eden şikâyetçi olduğum şey mevcut hükümetin yaptığı her şeydir. İstikrarlı bir karar yok istikrarlı bir çalışma yok.

Kayım Sarı:

Bu ortamda bir erken seçimin olması gereksiz diye düşünüyorum. Pandemi zaten oldukça sıkıntı veren bir süreçtir. Vatandaş şu anda geçim derdinde olduğu için hükümetin kendini biraz toparlaması, istikrarlı kararlar alması ve pandeminin atlatılması sonrasında da bir seçime gidilmesi gerekiyor. bir seçim olursa daha iyi olup olmayacağı konusunu yaşayarak göreceğiz.

Yusuf Bayramoğlu:

Bence seçim olsa da olmasa da bu ülkede bir şey değişmeyecektir. Hangi parti başa gelirse gelsin ayni sistemde gidecektir. Bu ülkenin düzeleceğine karşı hiçbir inancım kalmamıştır. Bu ülkede beni en çok rahatsız eden şikâyetçi olduğum şey piyasadaki pahalılık olması ve buna dur diyecek birinin olmamasıdır.