Aşı olmayı reddeden papazlara uyarı

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, Covid-19 aşısı olmayı reddeden ve aşılanmamaları konusunda vatandaşlara telkinde bulunan din adamlarına maaşlarını keseceği yönünde uyarıda bulundu.

Başpiskopos II. Hrisostomos ayrıca akıllarında başpiskoposluk seçimleri bulunan metropolitlere de “hâlâ hayattayım” mesajını gönderdi.

Αlithia gazetesi, “Onlara Seslerini Kesti… Başpiskopos: “Hâlâ Hayattayım, Saygı Duyun” başlıklı haberinde, Rum Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un aşı olmayı reddeden ayrıca vatandaşlara aşı olmamaları yönünde telkinde bulunan din adamlarına maaşlarını keseceği yönünde uyarıda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Başpiskopos II. Hrisostomos açıklamasında, aklında başpiskoposluk seçimleri bulunan metropolitlere de kendisinin daha ölmediğini, hayatta olduğunu bu nedenle seçimlerin söz konusu olmadığı mesajını gönderdi.

Hrisostomos bu açıklamaları devlet radyo televizyonu RIK’te katıldığı bir programda yaptı.