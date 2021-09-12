‘Üstün zekası’ başını yaktı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da geçtiğimiz Haziran ve Temmuz aylarında, akıllara durgunluk veren bir sahtekarlık olayı yaşandı. Mustafa Karakuş isimli zanlı, çalıştığı işyerini, Lefke’de İ.K. isimli bir şahıstan mal almış gibi göstererek, patronuna ait çek defterinin 2 yaprağına, adı edilen şahıs adına 18 bin TL yazdı. Sonra aynı şahsın kimliğine bürünerek konu çek yapraklarını bankadan bozdurup 18 bin TL parayı zimmetine geçirdi. Olayın önceki gün fark edilmesi üzerine, Mustafa Karakuş gözaltına alınarak nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Şükrü Hafız, 2021 yılı Haziran ve Temmuz ayları içerisinde, mahkeme huzurunda bulunan zanlının, müstahdemi olduğu iş yerini, mal satın almadığı halde, Lefke’de sakin İ.K isimli şahıstan mal almış gibi göstererek ve patronuna ait çek defterinin 2 adet çek yaprağına, İ.K adına, toplam 18 bin TL meblağ yazdığını anlattı.

Parayı zimmetine geçirdi

Polis, zanlının, İ.K’nin kimliğine bürünerek konu çekleri bankada bozdurduğunu ve konu parayı zimmetine geçirdiğini bildirdi.

Olayın önceki gün ortaya çıktığını ve zanlının gözaltına alındığını aktaran polis, soruşturma maksatlı süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç Tutku Candaş, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.