‘Halkın görüşü alınacak’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, ülke yönetiminde halkın görüşlerinin dikkate alınacağını belirtti. İncirli, CTP’nin “kapalı kapılar ardında” karar almayacağını ifade etti.

CTP, Kurudere köyünü ziyaret ederek, bölge halkının sorun ve taleplerini dinledi.

CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp’ın açılış konuşmasını yaptığı halk buluşmasına, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı milletvekilleri ve partililer katıldı. Buluşmada, CTP’nin yerel ve genel seçimlere hazır olduğu ifade edildi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, burada yaptığı konuşmada, önlerinde hem genel hem de yerel seçimler bulunduğunu belirterek, yeni dönemde merkezi ve yerel yönetimlerde halkın ihtiyaçlarını merkeze alan bir yönetim anlayışını hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

CTP’nin temel ilkesinin eşitlik olduğunu kaydeden İncirli, insanları ayırmadan, “tanıdık” aracılığına ihtiyaç duyulmadan hak edilen hizmetin sunulacağını ifade etti.İncirli, devlet kurumlarının işleyişini hızlandıracaklarını, sağlık merkezlerinden devlet dairelerine kadar kamu hizmetlerini sadeleştirip kolaylaştıracaklarını belirterek, ülkenin sorunlarını “planlı, veriye dayalı ve bütünlüklü bir yönetim anlayışıyla” ele alacaklarını söyledi.

Yerel ve merkezi yönetimde hayata geçirecekleri yönetim anlayışının şeffaflık, katılımcılık ve planlama üzerine kurulacağını ifade eden İncirli, nüfus sayımının ardından ihtiyaçların doğru belirlenerek yatırımların planlanacağını, yolsuzlukla mücadelenin de sürdürüleceğini kaydetti.

Kurudere’nin yol, kavşak ve altyapı başta olmak üzere ihtiyaçlarına da değinen İncirli, yerel yönetim ile merkezi yönetimin birlikte çalışmasının önemine işaret etti.

İncirli, CTP’nin ülke yönetiminde “kapalı kapılar ardında” karar almayacağını belirterek, yapılan işlerin halka anlatılacağını ve halkın görüşünün alınacağını söyledi.

CTP Genel Başkanı İncirli, KTÇB’yi ziyaret etti

İncirli ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ni (KTÇB) ziyaret etti.

KTÇB’de gerçekleşen görüşmede, tarım sektörünün mevcut durumu, üreticilerin yaşadığı sorunlar ve sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

KTÇB’den yapılan açıklamaya göre; görüşmede, üretim maliyetlerindeki artış, akaryakıt fiyatları, tarımsal destekler, üreticilerin finansmana erişimi ve tarım sektörünün sürdürülebilirliği konuları ele alındı.

KTÇB Başkanı Mehmet Nizam, üreticilerin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümü ve tarımsal üretimin sürdürülebilir şekilde devam edebilmesi için uygulanabilir ve kalıcı politikalara ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

İncirli de tarım sektörünün ülke ekonomisi ve gıda güvenliği açısından önemine işaret ederek, üreticilerin sorunlarının çözümüne yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, karşılıklı görüş ve öneriler paylaşılırken, tarım sektörünün geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.





Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2026, 10:24