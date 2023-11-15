Akıl sağlığına bakılıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 6 gün içerisinde 2 kadına cinsel saldırıda bulunan, 2 erkek şahsa saldıran ve birini yaralayan Azmi Kadir Özünlü, akıl sağlığının kontrol edilmesi ve ceza-i ehliyetinin olup olmadığının anlaşılması için Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Zanlının yapılacak tetkiklerin ardından, ceza-i ehliyeti olması halinde teminata çıkarılacağı belirtildi.

Zanlı Azmi Kadir Özünlü’nün, 3 Kasım’da, Gazimağusa’da, Yaşam Hastanesi önünde, hastaneden çıkan M.A.E isimli kadının göğsüne yaslanarak öpmeye çalıştığı ve cinsel saldırı suçunu işlediği ileri sürülmüştü.

Ayrıca, 7 Kasım’da, üniversite kampüsü içerisinde, yurtlar bölgesinde, kaldırım üzerinde yürüyen S.S.’nin (K-23) yanına koşarak gidip, sarılmaya çalıştığı iddia edilen zanlının, 9 Kasım’da ise Ö.Ç isimli erkek şahsın göğsüne henüz tespit edilemeyen bir cisimle vurarak yaraladığı açıklanmıştı.

Zanlının yine aynı gün Topçu Bulvarı üzerinde yaya olarak yürüyen T.F.F isimli erkek şahsa elleri ve ayakları ile vurarak saldırdığı da mahkemeye aktarılmıştı. Zanlı hakkında hafta sonu çıkarıldığı mahkeme tarafından 3 gün tutukluluk emri verilmişti.