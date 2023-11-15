Sahte profesör

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat bölgesinde faaliyet gösteren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde eğitim gören arkadaşının yerine sınava girdiği ortaya çıkan Oladayo Olamide Olaleye şikayet üzerine tutuklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, arkadaşı ders çalışmadığı için onun yerine sınava girdiğini söylediği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 6 Kasım 2023 tarihinde saat 08.30 sıralarında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Turizm Araştırma Metotları sınavına arkadaşı olan Agboola Rafeal Babatunde’nin yerine girdiğini söyledi.

Polis, yapılan şikayet üzerin zanlının önceki gün tutuklandığını, sınava girerken imzaladığı yoklama listesi ve sınav kağıdının emare alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlının ifadesinde arkadaşı ders çalışmadığı için onun yerine sınava girdiğini söylediğini açıkladı. Polis memuru, yapılan araştırmada Babatunde’nin sınavdan sonra ülkeden çıktığını, şu anda yurt dışında olduğunun belirlendiğini ifade etti.

Polis, ayrıca yapılan kontrolde zanlının 29 Kasım 2022 tarihinden beri 349 gündür ülkede ikamet izinsiz olduğunun belirlendiğini ancak resmi kayıtları henüz temin edemediklerini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

