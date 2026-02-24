Halktan kopuk bir iktidar

Köy ve bölge ziyaretleri çerçevesinde Gönyeli’ye giden Halkın Partisi’nden(HP) kalabalık bir heyet önce spor kulübünde vatandaşlarla bir araya geldi ardındansa Gönyeli esnafını ziyaret ederek sorunları dinledi.

Ziyaretle ilgili olarak sosyal medya hesabında açıklama yapan HP Genel Başkanı Özersay “sadece kendini düşünen, hem partisinden hem de halktan kopuk bir hükümetle karşı karşıyayız, bu halleriyle insanların devlete olan inancını sarsıyorlar, Kıbrıs Türkünün var oluş mücadelesine de zarar veriyorlar” dedi.

Halkın Partisi’nin Gönyeli ziyareti sırasında Genel Başkan Kudret Özersay’a HP Genel Sekreteri Turgut Alas; Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Kendir; Örgütlenme Sorumlusu Cengiz Karataş; Girne İlçe Başkanı Neşe Anibal; Mağusa İlçe Başkanı Duygu Uzun; Gençlik Örgütü Başkanı Onur Güler Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle bazı MYK ve Parti Meclisi üyeleri de eşlik etti.

Halkın Partisi yetkilileri Gönyeli ziyareti ertesinde Güzelyurt bölgesine giderek Güzelyurt İlçe Başkanlığı’nda HP Gençlik Örgütü tarafından organize edilen ve yeni üye olan gençlerin görev ve sorumluluk üstlendiği etkinliğe katıldı.

Burada Genel Sekreter Turgut Alas ve Güzelyurt İlçe Başkanı İmam Güçlü tarafından yapılan konuşmalar ertesinde Gençlik Örgütü Başkanı Onur Güler Güzelyurt’ta sorumluluk üstlenen gençleri tanıttı. Güzelyurt’ta Gençlik Örgütü faaliyetlerini koordine edecek olan Berna İskifoğlu da bir konuşma yaparak temiz, dürüst ve ilkeli bir siyaset için umut olduğunu, bunun da Halkın Partisi’nde yeşerdiğini belirterek “biz bu ülkenin gençleri olarak bize yakışır bir yönetim için çalışacağız ve Halkın Partisi’nde mücadelemizi bir menfaat beklentisiyle değil ülke sevgisiyle sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

