Farklı bir kırmızı halı seremonisi 

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New York'ta düzenlenen 2020 MTV Video Müzik Ödülleri gecesi Keke Palmer'in ev sahipliğinde gerçekleşti

Farklı bir kırmızı halı seremonisi 
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Oyuncu ve şarkıcı Keke Palmer'in ev sahipliğinde New York'ta düzenlenen 2020 MTV Video Müzik Ödülleri gecesinde sahne performansları ve ödüllerden önce kırmızı halı seremonisi yapıldı. Ancak bu, her zamankinden farklı bir seremoni oldu. Ünlülerin yeşil fon önünde daha önceden çekilen fotoğrafları MTV Video Müzik Ödülleri görseliyle birlikte servis edildi. Törene katılan ünlü isimler, dikkat çekici kıyafetleriyle poz verdi. İşte 2020 MTV Video Müzik Ödülleri'nin sanal kırmızı halısından yansıyanlar...
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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