Dağyolu Avcılık Derneği kuruldu    

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Dikmen’e bağlı Dağyolu (Fota) köyünde ava meraklı gençler bir araya geldi

Dağyolu Avcılık Derneği kuruldu    
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Ömer KADİROĞLU
Dikmen’e bağlı Dağyolu (Fota) köyünün ava meraklı gençleri Dağyolu Avcılık ve Atıcılık Derneği’ni kurdu. 20 Ağustos 2020 tarihinde Dağyolu Spor Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısıyla Başkan ve yönetim kurulu belirlenirken bölge avcılarına kurulan derneğe üye olabilecekleri duyuruldu. Yapılan toplantı sonucunda Dernek Başkanı Osman Salih Bozdoğan, genel sekreter Hüseyin Sakallı, sayman Salahi Paltacıgil, sosyal işler ve basın yayın sorumlusu Aycan Dayı, trap-skeet sorumlusu İrfan Karamustafa, havalı silahlar sorumlusu Mustafa Borucu, zararlılarla mücadele sorumlusu Ahmet Arap, malzeme ve lokal sorumlusu Gazi Beşiktaş, faal üye Adem Koloz oldu.  

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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