Mustafa Akar gözyaşları arasında toprağa verildi

Onur ULAĞ

Diyalog Medya Genel Direktörü Reşat Akar’ın abisi olan ve önceki gün hayatını kaybeden Mustafa Erdoğan Akar, Ozanköy Camisi’nde kılınan öğle namazını müteakip, köy mezarlığında toprağa verildi.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Akar’ın cenaze törenine Başbakan Ersin Tatar, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı temsilen Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ, HP milletvekilleri Jale Refik Rogers ile Erek Çağatay, eski bakanlardan Süha Türköz, Net Holding Genel Koordinatörü Hande Tibuk, Merit Otellerinin üst düzey yöneticileri, Diyalog Medya çalışanları, ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Cenaze töreni öncesinde Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan otopside Mustafa Erdoğan Akar’ın ölüm nedeni aydınlığa kavuşmadı. Geçtiğimiz Cuma akşamı mide şikayetiyle Girne’de özel hastaneye giden ve kalp tetkikleri dahil, genel durumu incelendikten sonra ‘herhangi bir şeyi yoktur’ denilerek evine gönderilen Mustafa Akar, birkaç saat içinde hayatını kaybetmiş; ailesi bu durum üzerine otopsi talebinde bulunmuştu.

Otopsi sonucunda kesin bir teşhis konulamadığından, alınan doku örneklerinin ileri tetkik için Türkye’ye gönderilmek üzere polise teslim edildiği belirtildi.





Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2020, 10:36