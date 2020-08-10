Getirenler aranıyor

Gazimağusa Limanı’ndan TIR dorsesine gizlenerek kaçak bir şekilde ülkeye giriş yapan Suriyeli üç kişiden Ahmad Alnasser ile Bassam Aljouma tespit edilerek yakalandı.

İki Suriyeli ile birlikte ülkeye kaçak giriş yapan üçüncü şahıs ile mültecileri ülkeye gizlice sokan kişilerin arandığı belirtildi.

Polis, kaçak girişle ilgili soruşturma başlatırken, Ahmad Alnasser ile Bassam Aljouman dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılar hakkında ihraç işlemi başlatılacağı belirtildi.

Biri kayıp

Soruşturmayı yapan polis, 8 Ağustos 2020 tarihinde Gazimağusa’da bir pastane önünde dolaşan Suriye uyruklu Ahmad Alnasser ve Bassam Aljouma’nın hareketlerinden şüphelenildiğini ve kimlik kontrolü yapıldığını söyledi. Zanlıların üzerinden herhangi bir belge çıkmadığını kaydeden polis, ifadelerinde 6 Ağustos tarihinde bilmedikleri bir şahsa ait TIR’ın dosresinde ülkeye geldiklerini itiraf ettiklerini belirtti. Zanlıların Gazimağusa Limanı’ndan ülkeye giriş yaptıklarını anlattıklarını kaydeden polis, iki Suriyeli mülteciyle birlikte bir kişinin daha ülkeye kaçak giriş yaptığını ancak henüz bulunamadığını ifade etti. Polis, zanlıları ülkeye getiren şahısların arandığını açıkladı.

Polis, ayrıca zanlılara PCR testi yapıldığını ve sonuçlarının negatif çıktığını kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini, arananlar olduğunu ve ihraç işlemi başlatacaklarını belirten polis, zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.