Vahşeti anlatacak

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 29 Ocak 2018 tarihinde döverek öldürülen Kennedy Taombabwa Dede cinayetinin baş sanığı olan Nidai Şanlı bugün mahkemede ifade verecek. İddia Makamının tüm tanıklarını dinletmesinin ardından bugüne ertelenen davada, ilk olarak Nidai Şanlı yeminli şahadet verecek. Taombabwa’dan bin TL alacağı olduğu gerekçesiyle, diğer 4 sanığı organize ettiği ve cinayetin işlenmesine ön ayak olduğu öne sürülen sanık Şanlı, ifadesinin ardından savcı tarafından sorgulanacak. Şanlı’nın ardından diğer sanıklar Ozan Körkurt, Onur Körkurt, Simge Dağdur ve Zekeriya Kurucu ifade verecek.

Ne olmuştu?

Gazimağusa’da 29 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen olayda Nidai Şanlı, Onur Körkurt, Simge Dağdur, Zekeriya Kurucu ve Ozan Körkurt, Dede’yi zorla Çanakkale göletine götürmüş, orada döverek öldürmüştü. Cinayetin ardından Nidai Şanlı, Onur Körkurt ve Simge Dağdur, güneye kaçmıştı. Polis, Zekeriya Kurucu ve Ozan Körkurt’u yakalamış, güneye kaçan zanlılar da daha sonra geri gelerek teslim olmuştu. Cinayetin Dede’den bin TL alacağı olan Nidai Şanlı’nın teşvik ve tahriki ile işlendiği ortaya çıkmıştı.