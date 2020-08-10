5 kişilik çete

Suna ERDEN

Girne’de marinada demirli yatlardan hırsızlık yapan 5 kişilik çeteden 3’ü yakalandı. Sabir Abdullaev, Vlada Ungurean, Kirill Basin ve ismi tespit edilen ancak henüz yakalanmayan 2 kişinin yüzerek Amerikan bandıralı bir yata çıkıp, su altı kamerası, olta, içki ve 2 bin 320 dolar çaldıkları belirtildi. Kamera görüntülerinden tespit edilen zanlıların kaldığı yerde yapılan aramada başka yatlardan çalınmış eşyalar da bulundu. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayı aktaran polis, 6 Ağustos 2020 tarihinde saat 06.00 sıralarında Sabir Abdullaev, Vlada Ungurean ve ismi tespit edilen ancak aranmakta olan iki kişinin Girne’de marinada demirli olan yata yüzerek gittiklerini söyledi.

Polis, zanlıların Barbaros Özkaptan'a ait Amerikan bandıralı yata çıkıp, kilitli durumda bulunan kabin giriş kapısını açtıktan sonra içeri girdiklerini ifade etti.

18 yıllık viskiyi de çaldılar

Zanlıların toplam değerleri 84,269 TL olan iki adet profesyonel balıkçı oltasını, iki adet su altı ve üstü kamerası ve aparatlarını, Omega Seemaster marka kol saatini, bir şişe rakı, 18 yıllık Chivas Regal marka viski ve yine yatak dolabında muhafaza edilen 2 bin 320 dolar parayı çaldıklarını açıkladı.

Polis memuru, zanlıların hırsızlık yaptıktan sonra yüzerek ayrıldıklarının tespit edildiğini söyledi. Polis, incelenen kamera görüntülerinde zanlı Kirill Basin’in ise kıyıda kalarak gözcülük yaptığını ve marinaya gitmediğini tespit ettiklerini açıkladı.

Suçlarını itiraf ettiler

Çevredeki güvenlik kameralarının incelendiğini, 5 şahsın elinde olta ve farklı malzemelerle bölgedeki bir otelden çıktığını gördüklerini kaydeden polis, Girne'de bulunan Mustafa Mühürcü Sokak boyunca ilerlediklerinin tespit edildiğini söyledi.

Soruşturma memuru, 3 zanlının tespit edilerek tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiklerini aktardı.

Yatlara dadandılar

Polis, zanlılar Sabir Abdullaev, Vlada Ungurean’ın kaldıkları yerde yapılan aramada deniz altı kamerası ve yine marinada başka bir tekneden çalınan Malibu marka balık oltası ile bir adet Bombay marka cin tespit ederek emare olarak alındığını ifade etti.

Polis, zanlı Kirill Basin’in ikametgâhında yapılan aramada ise herhangi bir kanunsuz eşyaya rastlanmadığını belirtti.

Polis, soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler ve aranan şahıslar olduğunu belirterek, zanlıların

3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, haklarında ‘geceleyin ev açma ve ikametgâhtan hırsızlık’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.