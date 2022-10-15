Hapis yattı ama akıllanmadı

Suna ERDEN

Gaziantep’ten aldığı 100 gram uyuşturucu maddeyi makatına yerleştirerek ülkeye sokmaya çalışırken Ercan Havalimanı’nda yakalanan Ömür Emirsoylu’nun 2019 yılında 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırı suçundan 5 yıl hüküm giydiği ortaya çıktı. Pandemi döneminde erken tahliye imkanından yaralanan zanlın cezasını kısa sürede bitirip cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Hakkında uyuşturucu madde ithali suçundan soruşturma yürütülen zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular yeniden aktarılarak, ek süre talep edildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan Ömür Emirsoylu hakkındaki iddiaları aktaran polis, zanlının midesinde veya makatında uyuşturucu madde ithal edeceğinin bilgisinin önceden alındığını söyledi.

Polis, 12 Ekim 2022 tarihinde, saat 15.28’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli ekipler tarafından; Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan Ömür Emirsoylu’nun tasarrufunda bulunan eşyalar ve üzerinde yapılan kontrolde herhangi kanunsuz bir şeye rastlanılmadığını belirtti. Polis, zanlının Lefkoşa Devlet Hastanesine götürüldüğünü ancak ilk başta röntgen ve tomografi çekilmesini reddettiğini belirtti.

Polis, zanlının daha sonra makatında uyuşturucu madde olduğunu itiraf ettiğini anlattı. Polis, zanlının makat kısmında şeffaf koli bantlarına sarılı yaklaşık 100gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Zanlının Alsancak’taki ikametgâhında mahkeme emriyle yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını belirten polis, suçla bağlantılı bir kişinin arandığını açıkladı.

Polis, zanlının gönüllü ifadesinin araştırılacağını, uyuşturucunun analize gönderileceğini belirterek, 5 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.