Ekipler kuş uçurmadı

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri önceki gece ve dün sabah 20.00-00.00 saatleri arasında, sorumluluk sahalarında, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Üç ilçedeki denetimlerde toplam 4 bin 103 araç kontrol edildi; suç işlediği tespit edilen bin 69 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı. Denetimlerde ülkede kaçak yaşam süren 21 yabancı uyruklu şahıs da tespit edildi. Çeşitli suçlardan dolayı da 32 araç trafikten men edildi.

Gazimağuasa’da 18 kaçak tespit edildi

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren kafeler, barlar, restoranlar, marketler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilerek, KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 18 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, bin 563 araç sürücüsü kontrol edilerek suç işlediği tespit edilen 375 araç sürücüsü rapor edilip aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Çeşitli suçlardan dolayı da 8 araç ise trafikten men edildi.

Girne’de 348 sürücüye işlem

Girne’de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 200 araç sürücüsü kontrol edilerek suç işlediği tespit edilen 348 araç sürücüsü rapor edilip aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Çeşitli suçlardan dolayı 20 araç trafikten men edilirken, aracında tecavüzi alet (ahşap sopa) bulundurduğu tespit edilen bir araç sürücüsü aleyhinde yasal işleme gidildi.

Güzelyurt’ta bin 340 araç kontrol edildi

Güzelyurt’ta yapılan denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilerek, KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, bin 340 araç sürücüsü kontrol edilip suç işlediği tespit edilen 346 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan dolayı 4 araç trafikten men edildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2022, 09:40