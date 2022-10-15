İkisi uçtu

Sahte belgeyle Hollanda vizesi alan 3 arkadaştan biri yakalandı; diğer ikisi 13 gün önce ülkeden çıkış yaptı. Gözaltına alınan Pakistanlı Muhammed Zeeshan Majjed dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı ile iki arkadaşının çalıştıkları iş yeri adına düzenledikleri sahte belgelerle 2022 yılı Eylül ayında Almanya Federasyon Büyük Elçiliği Enformasyon Bürosu’na başvurup Hollanda vizesi aldıkları açıklandı.

Zanlının ülkeden çıkış yapmadığı ancak diğer iki arkadaşının Hollanda’ya gittiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Muhammed Zeeshan Majjed ve şu an yurtdışında olan iki kişinin Hollanda’ya gidebilmek için çalıştıkları şirketin adını kullanarak, sahteledikleri belgeyi, vize alabilmek için Köşklüçiftlik Lefkoşa’da faaliyet gösteren İngiliz Konsolosluğu binası içerisinde bulunan Almanya Federasyon Büyük Elçiliği Enformasyon Bürosu’na verdiklerini söyledi.

Polis, zanlıların sahte belgeyi tedavüle sürüp, Hollanda vizesi almak suretiyle sahte davranışla kayıt temini ettiklerini anlattı.

Polise, 13 Ekim 2022 tarihinde yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, iki kişinin 1 Ekim’de KKTC’den çıkış yaptığını belirlediklerini açıkladı.

Polis memuru, ülkede bulunan Muhammed Zeeshan Majjed’in ise tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının evinde yapılan aramada kanuna aykırı herhangi bir şey tespit edilemediğini ifade etti.

Polis, mesele ile ilgili temin edilmesi gereken ifadeler meseleyi aydınlığa kavuşturacak kamera görüntülerinin olup olmadığının araştırılması gerektiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak aranan emareler ve şahıslar olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.