Hasret sona erdi

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs’ın en çok izlenen Halk Meclisi programı uzun bir aradan sonra dün akşam yeniden başladı. Pandemi nedeniyle bir süredir yayınlanmayan Halk Meclisi programının yeniden ekranlara gelmesi büyük memnuniyet yarattı. Diyalog Medya Grubu Genel Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ve ekibi dün gece Güneşköy’de davul, zurna ve çiçeklerle karşılandı. Programda Akar’a Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü eşlik etti.

Coşkulu karşılamanın ardından canlı yayına geçildi. Yayında konuşanlar, “Halk yeniden konuşma imkânı bulacak. Halk Meclisi bize bu fırsatı sunacak” diyerek tv2020’ye teşekkür etti.

Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz, Güneşköy Muhtarı Cemal Darbaz, CTP Milletvekilleri Biray Hamzaoğluları ve Armağan Candan’ın yanı sıra narenciye üreticileri, hayvan besicileri ve bölge halkının yoğun katılımıyla gerçekleşen programda yaşanan sorunlar dile getirdi.

Halk bunalımda

Bölge halkı CMC bölgesinden akan suları kullanmak zorunda kaldıklarını, hastalık riski ile karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. Narenciye üreticileri ise su sorunundan dolayı bahçelerine bakmakta zorlandıklarını dile getirdi. Suyun tonunun 3 buçuk liraya çıktığını ifade eden üreticiler, “portakal yetiştirmek için birkaç dönüm araziye 400 ton su harcamak zorunda kalıyoruz. Biz bu parayı nasıl ödeyeceğiz. Zaten portakalımızı satamadık, kazanmadıktan sonra nasıl üretim yağacağız” dedi. Yetkililerden çare üretmesini bekleyen narenciye üreticileri, “İnsanlar borç batağında ve bunalımda, eğer çözüm olmazsa herkesin durumu daha kötü olacak” şeklinde konuştu. Üreterek var olmaya çalıştıklarını ifade eden üreticiler, devletten beklenen desteği alamadıklarını dile getirdi.

Nasıl geçineceğiz?

Gürcal Kızılel isimli bir vatandaş ise özel sektörde çalıştığını ifade ederek, “8 bin lira maaş alıyorum.

2 çocuğum var. 2 bin lira mazota gitti, bin 500 lira da elektrik faturası için ödedim. Geriye kalan meblağla 2 bin lira kredi borcu verdim. Geriye kalan 2 bin 500 lira ile aileme nasıl bakacağım” dedi.

Kızılel, maaşların artmasının çözüm olmadığını ifade ederek, hayatın ucuzlatılması gerektiğini dile getirdi.

Kümesteki tavuk için vergi alacaklar

Halk Meclisi’nin yeniden başlamasını dört gözle beklediklerini ifade eden Cemal Darbaz, halkın sesini duyurma imkânı bulduğunu söyleyerek, Akar’a teşekkür etti. Darbaz, belediyeler yasasına değinerek, ağır vergilendirme yapılacağını savundu. Darbaz, “Kümesteki tavuk için dahi vergi alacaklar” dedi.

Üzülüyorum

CTP Milletvekili Hamzaoğulları, narenciye üreticilerinin sorunlarına değindi. Üreticinin ürününü satamayan üreticiler olduğunu ifade eden Hamzaoğulları, “Bu durumları görünce çok üzülüyorum” dedi.

Pandemi sürecinden sonra insanların daha çok sıkıntıya girdiğini belirten Hamzaoğulları, toplumun mutsuz olduğunu dile getirdi. Üreticiye ve hayvancıya destek verilmediğini ifade eden Hamzaoğulları, yetkililerin para olmadığını söyleyerek, konuyu geçiştirmeye çalıştıklarını dile getirdi.



Fakirleşiyoruz

CTP Milletvekili Candan da özellikle dar gelirlinin etkilendiği bir fakirleşme yaşandığını dile getirdi. Gün geçtikçe pahalılığın artığını ifade eden Candan, son bir yıldır ülkede yönetimde bulunanların ekonomik sorunlar yerine koltuk ve makam işleriyle uğraştıklarını söyledi. Candan, CTP olarak halk için çalışacaklarını dile getirdi.