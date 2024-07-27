Hastalık oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da defalarca hırsızlık suçu işleyerek hüküm giyen Tugay Çetin, Merkezi Cezaevi’nden tahliye olduktan bir hafta sonra yine suç işledi. Bir evin bahçesine giren Tugay Çetin, jenaratör, kaynak makinesi ve çeşitli eşyaları çaldı. Polis tarafından yakalanan zanlı dün çıkarıldığı mahkeme tarafından Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hasan Söker, zanlının, 24 Temmuz’da saat 15.00 sıralarında, Maraş Bölgesi’nde, S.Ö. ait evin avlusunda bulunan jenaratör, kaynak makinesi ve çeşitli eşyaları sirkat edip aracına yükleyerek bölgeden ayrıldığını söyledi. Zanlının, kısa sürede tespit edildiğini belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi. Polis, birçok sabıkası olan ve sadece bir hafta önce cezaevinden tahliye olmasına rağmen, kısa sürede suç işleyen zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme, zanlının 3 ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

