İki kazada bir kişi yaralandı

Girne’de meydana gelen kazada alkollü sürücü bir şahsın evinin bahçe duvarına çarparken, Gazimağusa’da kaza yapan araç alev aldı. Polisten verilen bilgiye göre;

Gazimağusa’da dün saat 00.05 sıralarında, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde,18 yaşındaki Zeki Arat yönetimindeki FK 243 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solunda bulunan kaldırıma taşlarına çarptıktan sonra yoldan çıktı ve okaliptüs ağacına çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle, aracın motor kısmının alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aracın motor bölümündeki plastik ve elektrik aksamları yanarak zarar gördü. Kaza sonucunda yaralanan araç sürücüsü Zeki Arat, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Nöroloji Servisine müşahede altına alındı.

Herkesi korkuttu

Bir başka kazada Girne’de meydana geldi. Girne’de Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde önceki sabah saat 04.00 sıralarında 173 miligram alkollü içki tesiri altındaki Ebiakpo Sokoh (E-27) direksiyon hakimiyetini kaybederek, bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmadı, sürücü tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamada, Sokoh’un yönetimindeki UB 352 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada cadde üzerinde bulunan çembere geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi.

Soruşturma devam ediyor.