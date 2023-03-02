Ürküten rapor

Esengül AYKAÇ

Kuzey Kıbrıs’ta son 2 ay içerisinde 595 trafik kazası meydana gelirken, 8 kişi hayatını kaybetti.

Polis Genel Müdürlüğü, 1 Ocak-28 Şubat tarihlerini kapsayan trafik istatistiklerini yayımladı.

Yayımlanan istatistiklere göre, bu sürede yaşanan trafik kazası sebeplerinin başında süratli araç kullanmak geliyor.

Kazaların oluş sebeplerine göre dağılımı şu şekilde verildi:

Aşırı sürat: 184

Kavşakta durmama: 112

Dikkatsiz sürüş: 110

Yakın takip: 75

Alkollü içki tesiri altında araç kullanma: 54

Yolun solunu tutmama: 23

Diğer nedenler 37

En fazla ceza yasal sürati aşanlara

Verilen tarihlerde 14 bin 494 trafik suçu raporlandı.

Cezaların başında 3 bin 572 raporla “yasal sürati aşma” yer aldı. Ceza verilen trafik suçları ise şu şekilde açıklandı:

Yasal sürati aşma: 3 bin 572

Seyir halinde cep telefonu kullanma: bin 589

Emniyet kemeri takmama:942

Alkollü içki tesiri altında araç kullanma: 301

Diğer suçlar: 8 bin 90

Avcı: Alkol en büyük tehlike

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, KKTC’de meydana gelen ölümlü kazaların Avrupa Birliği kaza oranlarının 4 katının üzerinde olduğunun raporlara yansıdığını söyledi. KKTC’de meydana gelen kazaların sebebini sıralayan Avcı, “KKTC’deki yasaların eksikliği, yolların affedici olmaması ve sürücülerin davranışları kazalara sebebiyet veren başlıca sebeplerdir” dedi.

Pandemi döneminde kaza verilerinde düşüş yaşandığına dikkat çeken Avcı, şu anda alkollü araç kullanımın kazalara neden olan sebeplerin ilk sırasında geldiğini kaydetti.

Güney AB içerisinde 16’ncı sırada

Bu arada Güney Kıbrıs’ta ise ölümlü kaza oranında AB içerisinde 16’ncı sırada. Alithia gazetesi, AB genelindeki ölümlü kaza oranında geçen yıl, 2021 yılına kıyasla yüzde 3 oranında artış görüldüğünü ve en fazla ölümlü kazanın Romanya ile Bulgaristan’da meydana geldiğini yazdı.

Haberde, AB ülkelerinde trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin oranı bir milyon 46 kişiyken, bu oranın Güney Kıbrıs’ta bir milyon 42 kişi olduğu ifade edildi.

