Güneyde yas ilan edildi

Yunanistan'da meydana gelen tren kazasında 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı bildirildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis’e taziye mesajı gönderdi. Güney Kıbrıs ve Yunanistan’da 3 günlük yas ilan edildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT’in haberine göre, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpıştı.

Yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada 32 kişi öldü, 25'i ağır 85 kişi yaralandı.

Kazanın ardından trendeki yolcular otobüslerle Selanik, Larisa ve Katerini'ye götürüldü.

Kazayla ilgili nöbetçi istasyon şefi gözaltına alındı, demir yolu işletmecisi Hellenic Train şirketinin temsilcileri de ifade verdi.

Tesalya Eyalet Valisi Kostas Agorastos ERT'e yaptığı açıklamada, 1 ve 2 numaralı vagonların çarpışmanın etkisiyle tamamen tanınmaz hale geldiğini söyledi.

Tembi Belediye Başkanı Yorgos Manolis de yolcu trenindeki ilk üç vagonda sıcaklığın 1500 santigrat dereceye kadar yükseldiğini belirtti.

Ulaştırma Bakanı Karamanlis istifa etti

Yunanistan’da 36 kişinin öldüğü, 85 kişinin de yaralandığı tren kazasının ardından Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etti.

Karamanlis, yazılı açıklamada görevinden istifa ettiğini ve "Bunun kurbanların anısını onurlandırmak için yapabileceğinin en azı olduğunu" belirtti. Karamanlis ayrıca devletin "uzun süredir devam eden" hatalarının sorumluluğunu aldığını vurguladı.

Tessali Bölge Valisi Konstantinos Agorastos, gece yarısından hemen önce Tempe kasabasında iki trenin kafa kafaya çarpıştığını belirterek, "Çarpışma çok şiddetliydi. Yolcu treninin ilk dört vagonu raydan çıktı. Vagonlardan ikisi yangın nedeniyle tanınamayacak hale geldi" dedi.

Agorastos, “Çarpışma öncesinde iki trenin de yüksek hızda seyrettiğini, makinistlerin birbirlerinden haberi olmadığını” söyledi.

İstasyon şefi tutuklandı

Polis Larisa'daki İstasyon Şefi'nin “ihmalle ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.

Sinyallerden sorumlu 59 yaşındaki şefin suçlamaları reddettiği ve kazanın “muhtemel bir teknik hatadan” meydana gelmiş olabileceğini söylediği kaydedildi.

Yunan basınında kaza, “ülke tarihinin en ciddi tren faciası” olarak duyuruldu. Son olarak 1972 yılında Larissa yakınlarındaki tren kazasında 19 kişi hayatını kaybetmişti.