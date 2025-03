Hayati önem taşıyor

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), ülke sanayicisi için hayati önem taşıyan “sigorta prim desteği” uygulamasının Şubat ayı itibarıyla sona erdiğini belirterek, uygulamanın zaman kaybetmeden üreticiye yeniden sağlanmasını talep etti.

Açıklamada, bu desteğin, üretimin sürmesine, istihdamın devamına ve artışına katkı sağladığına vurgu yapıldı ve sanayi sektöründe sosyal güvenlik prim desteklerinin, işverenlerin yükünü hafifleterek yatırımları teşvik ettiği, istihdamı artırıp rekabet gücü kazandırdığı ifade edildi.

Açıklamada, desteklerin sektörel bazda yapılandırılması ve tüm işverenlere aynı şekilde uygulanması yerine, sektörlere ve ihtiyaçlara göre şekillendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

KTSO açıklamasında, “Bu desteğin önemini ülke yöneticileri de çok iyi bilmesine rağmen, maalesef süresi dolduktan sonra, uygulama her seferinde sürüncemeye bırakılıyor, üretici için uzun bir bekleyiş başlıyor. Bizler desteğin sürmesi için her seferinde girişimde bulunmak, açıklama yapmak zorunda kalıyoruz. Bu kez sanayicimizin bekletilmemesini, desteğin Mart ayı itibarıyla devam etmesini talep ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Sigorta prim desteğinin, ekonomik akla uygun, tüm dünyada olduğu gibi üreten kesime verilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, ülkede üretimin maliyetli olduğunu ve birçok sorunla uğraşılarak ne kadar zor koşullarda yapıldığının herkes tarafından bilindiğine işaret edildi.

Bu çerçevede, hükümetten destek beklendiği belirtilen açıklamada, gerek üreticilerin, gerek halkın, gerekse de devlet iş birliğiyle hep birlikte ayakta kalmalarının mümkün olduğuna inanç belirtildi.

Açıklamada, "Her ülkede olduğu gibi ülkemizde de üretim hayati önem taşımaktadır. Üretim çökerse, devlet mekanizması da çöker. Bu gerçekler ışında sigorta prim desteğinin sürüncemeye bırakılmadan, Mart ayından itibaren, üretim/imalat sektörüne aynı şartlarda yeniden sağlanmasını talep ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.