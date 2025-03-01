Mahkemeye 24  emare sunuldu

Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde görülen Polis Müdürü Barış Sel’in sahte diploma davasında sanıklardan Serdal Gündüz’ün cezaevinde yazdığı “Barış Sel” başlıklı yazılar mahkemeye delil olarak sunulurken, polis; eski Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) başlatılan "sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan dönemin Gazimağusa Polis Müdürü Barış Sel ile okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz devam eden ilk tahkikat duruşması için dün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Savcılığın ilk tanığı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nde görevli Polis Müfettiş Muavini Ertem Hoca, mahkemeye emare sunmaya devam etti. Tanık polis, mahkemeye dört celsede toplam 24 emare sundu.

Mahkeme, duruşmanın 3 Mart Pazartesi günü devam etmesine emir verdi.

Duruşmada, iddia makamı adına mahkemede savcı Damla Güçlü, sanık avukatları Doğa Zeki ile Mustafa Asena Ofisi’nden Mustafa Uluğ hazır bulundu.

Polis Müfettiş Muavini Ertem Hoca, sanık Serdal Gündüz’ün kendi el yazısıyla yazdığı ‘Barış Sel’ başlıklı iki yazıyı, sanık Barış Sel’in üç sayfadan oluşan imza ve el yazısı örneklerini, altı sayfadan oluşan uzmanlık raporu ile tutanağı ve Gündüz’ün yazılı dava tebliğini mahkemeye verdi.

Tanık polis, sanık Gündüz’ün ‘Barış Sel’ başlıklı yazılarıyla ilgili, KSTÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili ve eski bakan, milletvekili Kemal Dürüst aleyhinde soruşturma başlatıldığını da ifade etti.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi, ilk tahkikat duruşmasının dinlenmesine devam edilmek üzere davanın 3 Mart Pazartesi günü devam etmesine emir verdi.

Kemal Dürüst, KSTÜ soruşturması kapsamında geçen yıl Şubat ayında tutuklanmış ve bir süre sonra teminatla serbest bırakılmıştı.