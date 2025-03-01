İkinci tüfek bulunamadı

Hüseyin ÇİÇEK

Dipkarpaz’da 16 Şubat’ta ortaya çıkarılan; 100 metrekare alanda 16 eşeğin öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Durmuş Durmuş, Umut Durmuş, Turan Kalın ve Evren Dağ dün ek süre talebiyle İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlılar hakkında beşer gün daha tutukluluk kararı verildi.

Zanlılardan Durmuş Durmuş için; sağlık problemleri nedeniyle doktor kontrolünden geçirilmesi için karar verildi. Her iki duruşma sırasında Durmuş Durmuş’un rahatsızlandığı gözlemlendi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Rıfat Akçabel, 2025 yılı Şubat ayı içerisinde, Karpaz Bölgesi, kuzey sahil tarafından çöplük alanda 16 adet yaban eşeğinin vurularak öldürüldüğünü ve olayın bildirilmesi sonrası geniş çapta soruşturma başlatıldığını anımsattı. Polis, eşeklere yapılan otopside, av tüfeği fişeğiyle vurulduklarının belirlendiğini açıkladı.

Polis; yapılan soruşturma neticesinde, olayla ilgili olabilecek 14 kişi belirlendiğini ve konu şahısların evinde arama yapıldığını mahkemeye aktardı. Durmuş Durmuş ile Umut Durmuş’un ikametgahında, olay yerinde bulunan fişeklerle uyumlu, kırık fişek kartuşu bulunduğunu açıklayan polis; Turan Kalın’ın evinde ise namlu kısmı olmayan av tüfeği bulunduğunu ve zanlının, namlu ile ilgili izahat veremediğini bildirdi. Evren Dağ’ın ise kayıtlı 2 av tüfeği olmasına rağmen, bunlardan bir tanesinin bulunamadığını ve zanlının, konuyla ilgili herhangi bir izahatta bulunamadığını anlatan polis, olayla bağlantılı olarak tutuklandığını ifade etti.

Meseleyle ilgili olarak balistik incelemelerin sürdüğünü belirten polis, 30 kişiden ifade alındığını ve 5 ifadeye daha başvurulacağını açıkladı. Zanlıların telefon dökümlerinin de incelendiğini bildiren polis, soruşturma maksatlı mahkemeden 7 gün ek süre talep etti.

Savunma itiraz etti

Zanlı avukatları tutukluluk talebine itiraz etti.

Durmuş Durmuş’un avukatı da müvekkilinin sağlık problemleri olduğunu; bu yüzden tutukluluk süresini hastanede doktor kontrolünde geçirmesini talep etti.

Talep ve itirazların değerlendirilmesi için verilen aranın ardından mahkeme; zanlıların tutukluluk sürelerinin beşer gün daha sürmesi ve Durmuş Durmuş’un doktor kontrolünden geçmesi emrini verdi.