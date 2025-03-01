Suna ERDEN

Lefkoşa’da 22 Şubat tarihinde Doyduk Doyduk isimli restoranın işletmecisi Ahmet Keskin’e silahlı saldırı düzenlendikten bir saat sonra 68 yaşındaki C.Ö.’yü (K) telefonla arayarak tehdit ettiği iddia edilen Ayşegül Ersoy tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Hakkında “Şiddet tehdidi”, “Elektronik Haberleşme Yasasına aykırı hareket” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi.

Duruşmada zanlının C.Ö.’yü aradığı ve “Ahmet Keskin’i vurdular, duydun mu? Hazırlan sıra oğluna, torunlarına geldi” diyerek, tehdit ettiği açıklandı.

Zanlının daha önce silahlı saldırıya uğrayan A.T.’yi de tehdit ettiği belirtildi. Yapılan tehdidin ardından A.T.’nin 4 ay sonra vurulduğu anımsatıldı.

Ayrıca C.Ö.’nün evinde 31 Aralık 2024 tarihinde silahlı saldırı düzenlendiği de kaydedildi.

Tehdit ettiği vuruluyor

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlının 22 Şubat 2025 tarihinde saat 16.24 sıralarında Lefkoşa’da WhatsApp uygulamasından alacağını vermediği gerekçesi ile C.Ö.’yü arayarak, “Ahmet Keskin’i vurdular, duydun mu? Hazırlan sıra oğluna, torunlarına geldi” diyerek, tehdit ettiğini söyledi.

Polis; zanlının daha sonra WhatsApp uygulamasından C.Ö’nün kullanımındaki cep telefonu hattını 2 kez aramak sureti ile Elektronik Haberleşme Yasasına aykırı harekette bulunduğunu belirtti.

Şikayetin 26 Şubat 2025 tarihinde yapıldığını kaydeden polis, zanlının 27 Şubat’ta tutuklandığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının daha önce de A.T.’yi tehdit ettiğini ve 3-4 ay sonra vurulduğunu ancak o olayla bağlantısının tespit edilemediğini anlattı.

Polis; zanlının 22 Şubat’ta ise Ahmet Keskin vurulduktan bir saat sonra alacağı olan C.Ö.’yü arayıp, benzer bir tehditte bulunduğuna vurgu yaptı.

Polis; ayrıca 31 Aralık 2024 tarihinde C.Ö.’nün evine silahlı saldırı düzenlendiğini hatırlattı. Polis; zanlının Ahmet Keskin’in vurulması olayıyla ilgili bağı olup olmadığının araştırılacağını, soruşturmanın seyrinin değişebileceğini ifade ederek, 3 gün süre istedi.

