Çalışma başlatıldı

İbrahim DİRAN

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, ilk kez bu kadar geniş alanın don olayından etkilendiğine işaret ederek, bir süre önce genişlettikleri sigortanın örtü altı ürünleri de kapsaması için çalışma başlattıklarını belirtti.

Hasar tespitinin henüz tamamlanmadığını, uzmanların saha çalışmasının devam ettiğini aktaran Çavuş, hangi ürünlerin zarar gördüğü ve ne kadar alanın zarar gördüğü çalışmasının bir haftaya kadar tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

"Çok geniş bir alan zarar gördü"

Çavuş, 25 Şubat’ta yaşanan don olayının tarımsal ürünlerde etkisiyle ilgili TAK’a yaptığı açıklamada, don olayının genel olarak alçak bölgeleri etkileyen, bölgesel bir doğal hadise olduğunu ancak salı günü yaşanan donda bölgeselliğin kalktığını ve çok geniş bir alanın zarar gördüğünü kaydetti.

İskele’den Beyarmudu’na kadar yaptıkları incelemede, İskele’yi vuran don olayının şiddetinin Beyarmudu'nu vuran donla aynı şiddette olduğunu gördüklerini belirten Çavuş, iklimlendirmeli veya soba kullanılan seralarda dahi ürünlerin tamamında yanma gördüklerini ifade etti.

“Enginar dondan zarar görebilen bir ürün ama..."

Erkenci patateste ve açıkta yetiştirilen yaş sebzelerde de yanma gözlemlediklerini ifade eden Çavuş, “Enginar dondan zarar görebilen bir ürün ama bu defa neredeyse tüm ağaç yandı. Alan olarak bu genişlikte bir alanın etkilendiğini ilk kez gördük” dedi.

Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, iklimde yaşanan değişiklikten dolayı geçen yıl aldıkları sigortalanan yaş sebze ürün kapsamını genişletme kararının ne denli doğru bir karar olduğunu, son yaşanan ciddi don olayında gördüklerini belirterek, bunun üretimin devamlılığı açısından önemi olduğunu söyledi.

Hüseyin Çavuş, örtü altında olmayan ürünleri sigorta kapsamına aldıkları değişiklikle yaş sebzenin dolu ve don zararına karşı sigortalandığını kaydetti. Yaşanan don olayından sonra, iklimlendirmeli olduğundan dolayı sigorta kapsamı dışında kalan örtü altı sebzelerin de sigortalanması için çalışma başlattıklarını belirtti.

Merkez Bankası ile protokol imzalandı

Öte yandan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Merkez Bankası arasında küçükbaş hayvan üretimini artırmaya yönelik protokol imzalandı.

Açıklamaya göre; protokole Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile Merkez Bankası Başkanı Rıfat Günay imza koydu. Çavuş, küçükbaş hayvan üretimini artırmaya yönelik bu adımın hayvancılık sektörüne önemli bir katkı sağlayacağını belirterek, üreticilere sunulan finansman desteğinin sektöre canlılık kazandıracağını ifade etti.

