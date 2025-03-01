‘Federasyon defteri kapandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin (TC) desteğiyle Kıbrıs konusunda yürütülen yeni mili siyasetin iki devletli çözüm siyaseti olduğunu, federasyon defterinin kapandığını, Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa bunun toplumdan topluma değil, devletten devlete yapılacağını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) devletinin adadaki olası bir anlaşmanın parçası olacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Devlet bizim garantimizdir; huzurumuzdur, bu topraklarda refah içinde yaşamamızın teminatıdır” diye konuştu.

Tatar, Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Antalya Şube Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen iş ağlarını geliştirme “B2B etkinliğine” katıldı.

Verilen bilgiye göre; Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türk müteşebbislerin, tüm ambargolara rağmen, yıllardır üreterek ayakta kalmayı başardığını belirterek, dijitalleşme çağıyla, ambargo ve izolasyonların etkisinin yeni yöntemlerle aşılabileceği mekanizmaların geliştirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa ve dünyada yeni küresel dengeleri değiştiren dijitalleşme alanındaki gelişmelerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de değer bulduğunu ve birçok sektörü etkilediğini ifade etti.

Ülkede 1-4 Mayıs tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacak TEKNOFEST etkinliğinin, ülkedeki gençleri teknoloji ve bilimle uğraşmaya teşvik edeceğini, tüm sektörlere ilham kaynağı olacağını ve yurtdışından teknolojiyle ilgilenen birçok insanın ülkeye geleceğini dile getiren Tatar, etkinliğin ülke tanıtımına da büyük katkı sağlanacağını vurguladı.

Maronit Başpiskoposu Selim Sfeir’i kabul etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maronit Başpiskoposu Selim Sfeir ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Verilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde farklı inanç ve kültürel değerlerin, yürürlükteki yasalar çerçevesinde güvence altına alındığını vurgulayarak, Maronitlerin, ülkenin kültürel ve inanç çeşitliliğine önemli bir katkı sağladığını ifade etti.

Uyum ve barış içinde bir arada yaşamanın önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkı ile Maronitler arasındaki dostane ilişkilerin korunarak daha da güçlendirilmesinin büyük bir değer taşıdığını belirtti.

Maronit Başpiskoposu Selim Sfeir de ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çabaların önemine işaret ederek, Maronitlere gösterdiği yakın ilgi ve hassasiyetten dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti. Sfeir ayrıca, karşılıklı anlayış ve iş birliğinin güçlenmesi adına sergilediği yapıcı tutumdan ötürü minnettarlığını dile getirdi.

