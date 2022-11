Afet İLBAN

Türkiye Cumhuriyet (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yıl sonuna kadar KKTC’ye 4 milyar 250 milyon TL kaynak aktarmayı öngördüklerini ifade etti. Oktay, buna ilaveten 2,5 milyar TL tutarında bir ek anlaşma yapma ihtiyacı doğduğunu söyledi. Sosyal yardımlar, tarım, ulaştırma alanında ve gençlik-spor yatırımları için toplamda ek bütçeye ilave olarak 200 milyon TL aktaracaklarını açıklayan Oktay, “Hayırlı olsun” dedi.

Fuat Oktay’ın toplu açılış ve lansman töreninde konuşma yapmak için kürsüye çıktığı sırada, “Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacak” sloganları atıldı. Oktay da, “Mesaj burada, cevap burada, öyle kalacaktır. 1571’den beri nasılsa öyle devam edecektir” diyerek, konuşmasına başladı.

Oktay, Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin iş birliğinin somut çıktıları; proje ve yatırımların toplu açılış ve lansman töreni nedeniyle Lefkoşa’da bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

KKTC bayrağının hür ve özgür şekilde dalgalanması için en güçlü desteği veren TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "en kalbi selamlarını ve muhabbetlerini" getirdiğini kaydeden Oktay, şöyle devam etti:

“KKTC, yarım asırdır bir varoluş, kalkınma ve gelişme mücadelesi içindedir. Bu mücadelenin adı kimi zaman turizm, eğitim, tarım; kimi zaman ulaştırma, enerji ya da üretim olmuştur. Bu mücadelenin adı iki devletli çözüm, egemen eşitlik olmuştur. Hem sahada hem masada Kıbrıs Türkü’nün haklı davasını haykırmıştır. Türkiye, Kuzey Kıbrıs’ın her köşesinde, her sektörde topyekün kalkınma sağlanması ve kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC için geçmişten bu yana her türlü desteği vermektedir. İş birliği protokolü dediğimiz tüm eylem planları, aslında bizim ezeli ahdimizin yalnızca bir yansımasıdır.”

“Gönül ahdi, ne kâğıtlara sığar ne de sınırlara”

“1571’den bu yana Kıbrıs adasının asli unsuru olan Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz ile milletimizin gönül ahdi, ne kâğıtlara sığar ne de sınırlara” diyen TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Kuzey Kıbrıs’ın haklı davasında başını dik tutması, ambargolara karşı dünyaya açılması Türkiye’nin milli davası, derdi, tasasıdır” vurgusu yaptı.

“Her alanda ilerlemeyi perçinledik”

Oktay, bunların yanı sıra iktisadi ve mali işbirliği protokolü kapsamında Hayvancı ve Çiftçilere Destek Programı, Kıb-Tek Akaryakıt Alımına Navlun Destek Programı, Engelli Ve Sosyal Yardım Alan Bireylere Ek Destek, Tarım, Turizm, Sanayi ve Küçük Esnaf ve Zanaatkârlara yönelik Kısmi Hibe Programı ve Girişimcilik Destekleri ile Türkiye olarak KKTC’de her alanda ilerlemeyi perçinlediklerini belirtti.

Yerele verdikleri desteklerle yerelden kalkınmaya da güçlü desteklerinin süreceğinin altını çizen TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2022 İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması’nı 14 Nisan’da imzalandığını hatırlattı.

Yıl sonuna kadar KKTC’ye 4 milyar 250 milyon TL kaynak aktarmayı öngördüklerini ifade eden Oktay, buna ilaveten 2,5 milyar TL tutarında bir ek anlaşma yapma ihtiyacı doğduğunu söyledi. Sosyal yardımlar, tarım, ulaştırma alanında ve gençlik-spor yatırımları için toplamda ek bütçeye ilave olarak 200 Milyon TL aktaracaklarını açıklayan Oktay, “Hayırlı olsun” dedi.

“Çözümün yolu, ancak…”

Türkiye’nin, KKTC’nin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün tescili temelindeki çözüm vizyonunu başından itibaren kuvvetle desteklediğini belirten Oktay, şu ifadeleri kullandı:

“Çözümün yolu, ancak BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarını tesciliyle açılabilir. Ancak BM Güvenlik Konseyi bir buçuk yıldır adım atmamıştır. Çünkü BM Güvenlik Konseyi’nin kendisine hayrı yoktur.”

Rusya-Ukrayna krizine değinen Oktay, yıllardır TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifade ettiği, “Dünya 5’ten büyüktür” dediği olayın BM Genel Sekreteri ve önde gelen üyeleri de dahil her birinin söylediği bir söyleme dönüştüğünü kaydetti. Özellikle BMGK’nın etkisiz olduğunu ve sorunlara çözüm bulamadığını ve yeniden yapılanma ihtiyacına işaret eden Oktay, her bir devletin katkısının eşit olması gerektiğini belirti.

Kıbrıs, Türk dünyasının bir parçası

Kıbrıs’ın geçmişi ve geleceğiyle Türk dünyasının bir parçası olduğunu kaydeden Oktay, KKTC’nin aile meclisi olarak gördükleri Türk Devletleri Teşkilatı’nda (TDT) gözlemci üye olarak yer almasını tüm güçleriyle desteklediklerini kaydetti.

KKTC’nin olmadığı bir Türk Devletleri Teşkilatı’nın eksik kalacağını belirten Oktay, “Semerkant’taki Zirvede KKTC’ye gözlemci statüsü verileceğine inanıyoruz” dedi.

KKTC’nin tanınmasının, Kıbrıs meselesinin çözümü için olduğu kadar Doğu Akdeniz’in bir barış alanına dönüştürülebilmesi için de önem taşıdığını dile getiren TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Uluslararası toplumun ve üçüncü ülkelerin Ada’daki gerçekleri, hangi tarafın çözüm isterken, hangisinin bundan kaçtığını görmesi elzemdir” şeklinde konuştu.

Üstel: Yolumuza devam edeceğiz

Başbakan Ünal Üstel de törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Milli Park projelerinin, iki egemen ve eşit statüdeki devlet siyasetinin en büyük simgelerinden biri olacağını ifade ederek, “Maalesef bunu benimsemeyen insanlarımız var. Bu da bizi üzüyor. Ama biz bunlardan yılmayacağız ve yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Üstel, güzel bir güne şahitlik ettiklerini belirterek, hükümetin kurulmasıyla tozlu raflarda kalan yasaları birer birer Meclis’ten geçirdiklerini, yine uzun müddet ülkede yarım kalan projeleri ve çağı yakalamak için yeni yeni projelere imzalarını ve mühürlerini Anavatan Türkiye ile vuracaklarının müjdesini verdiklerini söyledi. Üstel, “Bugün de o günlerden birini yaşıyoruz. Özlemini duyduğumuz projeleri birer birer Anavatanımız sayesinde hayata geçireceğiz” dedi.

“Bürokrasiden kurtulacağız”

Üstel, e-devlet ve kamu verilerinin uzun zamandır konuşulduğunu, bugün Anavatan Türkiye sayesinde bunun açılışını yapacaklarını kaydederek böylece insanların bürokraside yaşadığı zorlukların giderileceğini ifade etti. Üstel, “Çünkü Kuzey Kıbrıs dediğiniz zaman herkes bürokrasiden çekinir. Yavaş yavaş bunlardan kurtulacağız” diye konuştu.

Üstel, “Durmak yok yola devam edeceğiz. Ülkemizi layık olduğu yerlere getirmek için biz hükümet olarak, koalisyon ortaklarımızla, bakan arkadaşlarımızla yola devam edeceğiz” dedi.