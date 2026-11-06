Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Mehmetçik-Büyükkonuk bölgesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde yurttaşlarla bir araya gelerek bölgenin sorunlarını ve yeni döneme ilişkin hedeflerini paylaştı. Bölgenin doğal ve kültürel değerlerinin korunarak turizmin geliştirilmesinin önemine dikkat çeken İncirli, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Cemil Sarıçizmeli’nin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda yerel yönetim ile merkezi yönetimin güçlü iş birliği içerisinde çalışacağını ifade etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre heyet, bölge ziyaretlerine Kumyalı Ocak Örgütü’nden başladı. Ardından Uygulamalı Turizm Oteli ve Mehmetçik Yağ Sanayisi ziyaret edildi. Büyükkonuk’ta aşevinde bölge muhtarlarıyla görüşen heyet, çeşitli ev ziyaretleri de gerçekleştirdi. İncirli, ev ziyaretleri kapsamında ülkece tanınan Büyükkonuk sakinleri Ayşe ve Kenan çiftiyle de bir araya geldi.

Ziyaretlerde bölge halkının sorun ve taleplerini dinleyen CTP heyeti, yeni dönem vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uygulamalı Turizm Oteli yeniden canlandırılacak

Bölgenin turizm potansiyeline dikkat çeken İncirli, CTP’nin yıllar önce Mehmetçik-Büyükkonuk bölgesi için bir turizm vizyonu ortaya koyduğunu hatırlattı.

Uygulamalı Turizm Oteli’nin yeniden faaliyete geçirilmesi ve kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini belirten İncirli, tesisin hem bölge gençlerine istihdam sağlayacak hem de ülke turizmine katkı sunacak şekilde yeniden organize edileceğini söyledi.

İncirli, “Yeni dönemde bu tesise yeniden can vereceğiz. Hem bölge gençlerine istihdam için nitelik kazandıracağız, hem de ülke turizmine katkı sağlayacak bir şekilde yeniden organize edeceğiz. Yerel yönetim ile merkezi yönetimin iş birliğiyle bölgede büyük bir turizm hikayesinin başlangıcına imza atacağız” dedi.

Gençlerin kendi bölgelerinde eğitim alarak istihdam edilmesinin önemine de değinen İncirli, bu yolla gençlerin göç etmek zorunda kalmasının önüne geçilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Zeytin ve harnupta katma değer artırılacak

Bölgedeki üretimin geliştirilmesinin de öncelikleri arasında olduğunu belirten İncirli, özellikle zeytin ve harnup gibi yerel ürünlerin katma değerinin artırılmasına yönelik hazırlıklar yaptıklarını açıkladı.

“Ben bu toprakların çocuğuyum” diyen İncirli, yerel ürünlerin yalnızca ham madde olarak değil, yan ürünleriyle birlikte değerlendirilerek bölge ekonomisine daha fazla katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.

Bölgenin doğal ve kültürel değerlerinin korunmasının önemine işaret eden İncirli, üretime dayalı ekonomik modelin geliştirilmesini ve elde edilen gelirin adil paylaşılmasını hedeflediklerini belirtti.

Sarıçizmeli: Son dört yılda bölge açısından ciddi bir kayıp var

CTP Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Cemil Sarıçizmeli ise son dört yılın bölge açısından ciddi bir kayıp olduğunu belirterek belediyenin hem ekonomik hem de idari anlamda geriye gittiğini söyledi.

Kendi görev dönemlerinde belediyenin personel maaşlarını, ikramiyeleri ve yaptığı işlerin ödemelerini gününde yapabilen; kendi öz kaynaklarıyla Kumyalı’ya futbol sahası gibi önemli yatırımlar kazandırabilen bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Sarıçizmeli, bugün ise çalışanların maaş ve emeklilik haklarında sorun yaşadığını, belediyeye iş yapan esnaf ve müteahhitlerin alacaklarını tahsil etmekte zorlandığını iddia etti.