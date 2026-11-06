Reform beklentisi

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, seçim sonrasında kurulacak hükümette yer alabilmek için kamu reformu, sağlık yasaları ve toplu taşıma gibi konularda somut hedefler ve takvimler ortaya koyacaklarını belirtti.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümet döneminde hayata geçirilen projeleri ve seçim sonrasında izlenmesi gereken politikaları değerlendirdi.

Seçim sonrasında kurulacak hükümet modeline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arıklı, YDP’nin hükümet ortaklığı konusunda belirli şartları olacağını söyledi.

Kamu reformu, sağlık yasaları ve toplu taşıma gibi önemli başlıkların belirli bir takvime bağlanması gerektiğini belirten Arıklı, YDP’nin bu hedefleri gerçekleştirebileceği bir siyasi partiyle hükümet kurabileceğini ifade etti.

CTP’nin Türkiye ile ilişkiler ve kamu maliyesi konularında net bir yol haritası ortaya koyması gerektiğini söyleyen Arıklı, ülkede ciddi reform ihtiyacı bulunduğuna dikkat çekti.

Arıklı, geniş tabanlı bir UBP-CTP hükümeti kurulması ve YDP’nin ana muhalefet görevini üstlenmesi seçeneğini de gündeme getirdi.