Hekimler anlattı Tatar dinledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Dr. Ahmet Varış ve beraberindeki kamu hekimlerini kabul etti.

Verilen bilgiye göre görüşmede; ülkedeki genel sağlık durumu, ulusal aşı programı ve hastanelerdeki kapasite durumu değerlendirildi.

Başbakanlık döneminden beri Tıp-İş ile temaslarının sürekli devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, o dönemde devralınan Girne Amerikan Üniversitesi Hastanesi’nin bir an önce sağlık sistemine kazandırılması ve hizmete girebilmesi için gerekli ihale sürecinin tamamlanmasının önemine vurgu yaparak, gerekli işlemlerin başlatılması konusunda değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.

Dr. Varış ve beraberindeki kamu hekimleri, Tatar’a bu süreçte göstermiş olduğu alakadan dolayı teşekkür etti.