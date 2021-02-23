Kuzeyde 16, güneyde 131 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 16, Güney Kıbrıs’ta ise 131 yeni pozitif vaka belirlendi, bir kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, son 24 saatte yapılan test sayısının 5 bin 907 olduğunu, 11'i yerel 16 pozitif vakaya rastlandığını, 31 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Üstel, 2 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını,11 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. Üstel vakalardan 8 kişinin Lefkoşa, 3 kişinin Girne, 2 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

Bakan Üstel’in açıklamasına göre Covid-19 genel durumu şöyle: Dün yapılan test sayısı 5 bin 907, dün saptanan pozitif vaka sayısı 16, ülke dışından gelen vaka sayısı 3, karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı 2, yerel vaka sayısı 11, iyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı 31, dün kaybedilen hasta 0, yapılan toplam test sayısı 510. 078, toplam vaka sayısı 3232, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 2831, tedavisi devam eden vaka sayısı 377, pandemi merkezindeki hasta sayısı 103, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 271, toplam kaybedilen hasta sayısı 23, yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 3.

Güneyde 34 bini aşkın test

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 34 bin 190 test neticesinde 131 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Rum basınında yer alan habere göre; Rum Sağlık Bakanlığı, bir kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

900 bin civarında nüfusa sahip Rum kesiminde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 230'a, vaka sayısı 33 bin 391'e yükseldi.

