Destek alacak

Serdar ŞENGÜL

Sağlık Bakanlığı görevini dün Ali Pilli’den devralan Ünal Üstel, öncelikli hedeflerini tv2020’ye açıkladı. Günlük PCR sayısını 4 binlerden 6-7 bine çıkaracaklarını söyleyen Üstel, bu konuda sıkıntı yaşamayacaklarını; iş adamlarının da kendilerine destek vereceğini belirtti.

Üstel, bir yandan PCR sayısını artırırken, diğer yandan hızlı aşılama için plan, program yapacaklarını ifade ederek, bu konuda önceliği 65 yaş üstü vatandaşlara vereceklerini söyledi. Üstel, Türkiye’den yüksek miktarda aşı beklediklerini kaydetti.

Hedeflerini tv2020’ye anlattı

Bakan Üstel, görevi devraldığı Ali Pilli’ye teşekkür ettiğini belirtirken, Sağlık Bakanlığı müsteşarı ile ekibin de ayrıldığını ifade etti. Üstel, “Yine kontağımız sürecek, dostça kardeşçe, her sıkıştığımızda kendilerinden destek alacağız” dedi. Üstel, ilk hedefinin PCR test sayısını artırmak ve aşılanmayı hızlandırmak olduğunu ifade etti. Üstel, günlük taramaları 6-7 bine çıkarmak istediğini belirtirken,

“Şu an yeterince malzememiz var ve gerisi de gelecek. Özel sektörden de destek alacağız tabi denetleme bize bağlı olacak” dedi.

Bakan Üstel, aşılama konusunda bir takım sıkıntılar olduğunu, özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastaların tereddüt yaşadığını ifade etti. Üstel, “Bu bağlamda yerel yönetimlerin desteği ile bölgelerinde ekiplerimizi onlara yönlendireceğiz. Aşı konusunda bir sıkıntımız olmayacak, Anavatanımız yanımızdadır, gerektiği zaman aşımız gelecektir ”şeklinde konuştu.

Üstel, “Ben aşı tedarikinde sıkıntı olacağını sanmıyorum. En erken zamanda aşıları getirip, planlama doğrultusunda aşıları yapacağız” dedi.

Pilli: Üstel’e yardımcı olmaya hazırım

Bu arada Sağlık Bakanlığı görevini Ünal Üstel’e devreden Ali Pilli, iş birliği mesajı verdi. Pilli, Sağlık Bakanlığı görevini devrettiği Ünal Üstel’e görevinde yardımcı olacağını söyleyerek önemli olanın halkın sağlığı olduğunu belirtti.



Ali Pilli şöyle konuştu:

“Dr. Ali Pilli olarak bu göreve geldim ve gidiyorum. Görevde olduğum sürede sağlık bakanlığı görevini en iyi şekilde yerine getirdiğime inanıyorum. Halkın bana gösterdiği sevgi beni çok mutlu etti.

Her zaman halkıma en iyi hizmeti vermeye ve yanlarında olmaya devam edeceğim.

Görevler gelip geçicidir. Önemli olan güzel bir eser bırakmaktır. Bu zor süreçte güzel bir eser bıraktığıma inanıyorum.

Görevim süresince görev yaptığım ekibime teşekkür ederim. Bu dönemde yapıcı eleştiriler yapan görüş ve önerilerde bulunan muhalefete de teşekkür ediyorum.

Buradan mutlu bir şekilde ayrılıyorum.

Görevi devrettiğim Ünal Üstel’e görevinde yardımcı olacağım. Önemli olan halkın sağlıdır. Bu süreçte pozitif yönde yardıma devam edeceğim.

Partiden istifa etmeyi düşünmüyorum. Şu an için doktorluğa geri dönme durumum yok.

Milletvekili olarak halka hizmet vereceğim.”