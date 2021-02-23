Mama fiyatları uçtu

Hüseyin ÇİÇEK

Salgınla beraber ortaya çıkan ekonomik sorunlar herkesin bütçesini gün geçtikçe sarsıyor ancak

çarşı-pazardaki ürünlerin fiyatlarındaki yükseliş durmuyor.

Yaşanan hayat pahalılığından bebek mamaları da nasibini aldı; süpermarketlerde fiyatlar 140 TL’ye kadar çıktı. Bebek maması ve ürünlerinin ithal olması pahalılıkta etken olurken, Gazimağusa’daki marketlerden yapılan araştırmada mamalar arasında gramaja göre ve markaya göre fiyatlar değişkenlik gösteriyor.

Bebeklerin 6 ile 12 ay arasında kullandığı devam sütleri markaya göre; 69 ile 139 lira arasında satılıyor. 9 ile 12 aylık arasında olan bebekler için 350 gram devam sütü 52 liraya raflardaki yerini alıyor. 6 aydan sonra bebeklerin kullandığı mamalar ise gramajına göre 40 ile 90 lira arasında vatandaşa sunuluyor.

Bebek bisküvileri de -organik olanlar- en ucuzu 22 buçuk, en pahalısı ise 33 liraya raflardaki yerini alıyor. Bebekler için satılan ek gıda ürünleri de 32 ile 37 lira arasında satışa sunuluyor.



Bir önlem alınmalı

Vatandaşlar, temel ihtiyaç maddelerinin yanı sıra bebek mamalarının da çok pahalı olduğunu ifade ediyor.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, en ucuzu 50 liraya aldıkları mamaları en fazla 4 gün kullanabildiklerini, sürekli yeni ürünler almak zorunda kaldıklarını söyledi. Bir bebeğin beziyle mamasıyla haftalık giderinin 300 lirayı bulduğunu ifade eden vatandaşlar, “Bir sürü insan işini kaybetti. Ekmek süt alamaz duruma geldi. Böylesi bir durumda çocuğuna mama olacak parayı nereden bulacak” dedi.

Vatandaşlar, “Mama lüks bir şey değil ki kısalım, bebeklerimizin ihtiyacı, ancak bu fiyatlar karşısında elimiz kolumuz bağlı kalıyor, bir an önce buna bir önlem alınmalı” diyerek yetkilileri göreve çağırdı.