Bir darbe daha

Serdar ŞENGÜL

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Larnaka ve Baf Havaalanlarını kullanan üçüncü ülke vatandaşlarının, kuzeye geçişlerini durdurmak için daha sert önlemler aldı.

Buna göre; söz konusu havaalanlarını kullanan İsrail ve Rus vatandaşları artık kuzeye geçemeyecek. Avrupa Birliği’nden ayrılan İngiltere’nin vatandaşlarının da Mart ayından itibaren kuzeye geçemeyecekleri açıklandı.

Yayınlanan bildiride, İngiliz üslerini kullanarak kuzeye geçen İngilizlerin, güneydeki havaalanlarından dönüş yapamayacakları belirtildi.

Ataoğlu: Seyahat özgürlüğüne aykırı

tv2020’de Günden Özel programına telefonla bağlanan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, AB vatandaşı olmayan pasaport sahiplerinin ülkemize gelişlerini önlemeye yönelik bu kararın seyahat özgürlüğüne aykırı olduğunu söyledi.

Ataoğlu “Kimse seyahat özgürlüğünü kısıtlayamaz” diyerek şunları kaydetti: “Güney ile İsrail arasında yapılan protokol sonrasında bizimle de irtibata geçtiler. İsrail pazarının bize de gelmesiyle ilgili geçen cumartesi görüşmelerimiz oldu. Ben ‘Ebetteki bir açılım yapacağız ancak belli oranda insanımızın aşılanması lazım’ dedim. İsrail pazarıyla ilgilenen firmayla görüştüm. Güney üzerinden ülkemize gelebilirler dedim ama eğer o olmaz ise Ercan Havaalanı üzerinden ülkeye gelmesi talebinde bulundum. Bu şu demek oluyor ki; açılımın ardından İsrail pazarı Ercan’dan ülkemize gelebilirler.”

Aşılama 1 Nisan’a yetişmeyecek

Bakan Ataoğlu, turizmde açılımla ilgili de şunları söyledi: “Turizm ve eğitimin açılması için çalışmalar sürüyor. Eğitimin önü açıldı. Üç bin öğrenci ülkeye geldi. Uçak seferleri de artacak. Turizmle ilgili karantinasız ülkeye aşı ile gelinebileceğini söyledik ancak Sağlık Üst Kurulu, ülkede belli oranda kişinin aşılanması gerektiğini belirtti. Biz de zaman ve tarih istedik. 1 Nisan tarihi hedef konuldu ancak belli oranda insanın aşılanması o güne yetişmeyecek. Birkaç hafta sarkma olacak. Biz Sağlık Üst Kurulu’nun belirleyeceği kıstaslara göre turizmi açacağız.”