Kokain sattı

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 130 gram hintkeneviri, 10 gram kokain, bir gram metamfetamin ve 10 gram sentetik cannabionid (bonzai) türü uyuşturucu maddelerle ilgili soruşturma sürüyor.

Operasyonda yakalanan Joshua Ovie Company, Muhittin Orçun Sazağan ve Murat Korkut’un polisteki tutukluluğu sürerken, Sefer Üçüncü dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı Üçüncü’nün uyuşturucu operasyonunda yakalanan Sazağan’a 8 bin liraya 10 gram kokain sattığı belirtildi.

İddiaları aktaran polis, operasyonun 17 Şubat 2021 tarihinde saat 15.00 sıralarında Karaoğlanoğlu’nda gerçekleştirildiğini söyledi.

Polis, operasyon esnasında ekipleri gören Company’nin tasarrufundaki 20 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi yere atarak kaçmaya çalıştığı bir esnada, görevli Narkotik polisleri tarafından yakalandığını belirtti.

Hintkenevirini naylon paketlere koydu

Yakalanan zanlının üzerinde arama yapıldığını kaydeden polis, 3 ayrı çıt-çıtlı naylon içerisinde 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis memuru, Company’nin evinde yapılan aramada ise 100 gram daha hintkeneviri bulduklarını açıkladı.

Polis, aynı gün mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı Sazağan ve Korkut’un da EJ 042 plakalı araç ile Girne’de gözaltına alındığını açıkladı. Polis memuru, zanlıların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada bir gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunduğunu aktardı.

Polis, zanlı Korkut’un evinde de arama yapıldığını; 10 gram ağırlığında sentetik cannabinoid, kül tablası içerisinde ucu yanık içerisinde uyuşturucu madde olan bir adet elle sarılmış sarma sigara, yine yatak odasında tıraş takımı kutusu içerisinde yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Uyuşturucuyu fırına sakladı

Polis memuru, Sazağan’ın evinde yapılan aramada ise mutfak kısmında fırını içerisinde, 10 gram kokain,100 gram sentetik cannabinoid bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Polis memuru ayrıca zanlı Company’nin tasarrufunda 10 bin TL, 50 sterlin, 150 Euro, 200 dolar, Sazağan’ın da tasarrufunda da 600 dolar ve 17 bin 580 TL para bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlıların tasarrufunda bulunan paraların uyuşturucu satışından elde edildiğine inanıldığını dile getirdi.

Polis, Sazağan’ın ifadesinde kokain türü uyuşturucu maddeyi 16 Şubat 2021 tarihinde 8 bin TL karşılığında Sefer Üçüncü’den aldığını söylediğini aktardı. Polis, bu bilgi üzerine zanlı Üçüncü’nün de tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Soruşturmanın geniş kapsamlı devam ettiğini kaydeden polis, zanlılar Company, Sazağan ve Korkut’un geçen Cuma mahkemeye çıkarılarak, haklarında 7 gün tutukluluk emri alındığını hatırlattı. Alınacak ifadeler, uyuşturucu maddelerin kaynağının araştırıldığını kaydeden polis, 3 gündür tutuklu olan Üçüncü’nün 4 gün daha gözetimlerinde kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının tutukluluk süresini 4 gün daha uzattı.