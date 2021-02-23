Kalplerde yaşayacak

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde önceki gün 77 yaşında hayata veda eden usta fotoğrafçı Erdal Gökhan dün son yolculuğuna uğurlandı. Kıbrıslı Türklerin direniş mücadelesi, Kıbrıs görüşmeleri ve KKTC’nin ilanı başta olmak üzere pek çok tarihi anı fotoğraflayarak ölümsüzleştiren, ayrıca merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın da özel fotoğrafçılığını da yapan Erdal Gökhan, Girne Nurettin Ersin Paşa Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın oğlu, Demokrat Parti milletvekili Serdar Denktaş da katıldı.

Fedakarca, özveriyle çalışırdı

TAK’ın eski müdürleri Emir Ersoy ve Perihan Aziz, birlikte çalıştıkları Erdal Gökhan’ı anlattı.

Emir Ersoy, Erdal Gökhan’ı ‘sağlam adamdı’ sözleriyle tanımlarken, ölümünü üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Erdal Gökhan’la birlikte KKTC’nin ilanı ve Kıbrıs görüşmeleri dahil çok sayıda tarihi olayı birlikte izlediklerini kaydeden Ersoy, “zaman mevhumunu dikkate almadan çalışan, kendini iyi yetiştiren, işinin ehli, her anlamda güvenilir bir arkadaştı” ifadelerini kullandı.

Perihan Aziz de, Erdal Gökhan’ın çok çalışkan bir foto muhabiri olduğunu belirterek, “tarihe mal olmuş birçok fotoğraf Erdal Gökhan’a aittir” dedi. Erdal Gökhan’ın ajansın tek fotoğrafçısı olduğu dönemde fotoğraf çekip, gelip ajansta karanlık odada fotoğrafları basıp, tekrar göreve çıktığını anlatan Aziz, “Fedakarca, özveriyle çalışırdı” ifadelerini kullandı.