Helal olsun

Ömer KADİROĞLU

KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ölümünden bu yana 9 yılı aşkın bir süre geçti. Lefkoşa’daki Cumhuriyet Parkı’na defnedilen Rauf Denktaş için bir anıt projesi hazırlanmıştı. Ancak 9 yılı aşkın sürede bu proje tamamlanamadı.

Denktaş’ın mezarının bulunduğu parkın bakımı da düzenli bir şekilde yapılmıyor. Çöpler, kuru otlar zamanında temizlenmiyor.

Diyalog’un bir süre önce yayınladığı fotoğraflardan sonra anıt mezarın çevresinde kapsamlı bir temizliğin yapıldığı gözlemlendi. Ancak hala gerekli ağaçlandırma ve yeşillendirme yapılmadığı gibi, projenin eksik kalan kısımları tamamlanmadı.

Akçay’da Denktaş Parkı

Güzelyurt Belediyesine bağlı Akçay köyünün muhtarı Uğur Dereliköylü ise bir yıl önce azalarıyla birlikte Denktaş Parkı için karar aldı.

Kullanılmayan, yıkılmaya yüz tutmuş okul binasını müze şeklinde restore ederek işe başlayan muhtar Dereliköylü, daha sonra projenin diğer aşamalarına geçti.

Tamamını köylülerin ve bazı gönüllü vatandaşların yardımıyla gerçekleştiren Dereliköylü, çoğu zaman kendisi de burada bir işçi gibi çalıştı.

Yaklaşık 3 dönümlük araziyi kapsayan Rauf Denktaş Parkı’nın yapımına geçtiğimiz yılın Temmuz ayında başlayan muhtar Dereliköylü “Projenin yüzde 85’lik bölümünü tamamladık. Geriye kalan kısmını da çok kısa bir süre içinde tamamlayıp parkı hizmete açacağız” dedi.

Dereliköylü, projenin gerçekleşmesi için katkı koyanlara teşekkür etti “İsteyince ve çalışınca başarılmayacak bir iş yoktur” dedi.