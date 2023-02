Hemen boşaltılmalı

Hüseyin ÇİÇEK

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, bilirkişi raporu doğrultusunda yasal hak sahibi olduğu Gazimağusa’daki Deniz Yıldızı (Laguna) apartmanlarının olası bir depreme karşı güvenli olmadığını belirterek, binaların boşaltılması gerektiğini açıkladı. Vakıflar İdaresi, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, 1974 öncesi inşa edilen ve 5 blok 11 kat 110 daireden oluşan Gazimağusa Deniz Yıldızı Apartmanları (Laguna) hakkında Kıbrıs Türk ve Mühendis Mimar Odaları Birliği’nden (KTMMOB) binanın depreme dayanıklılığının ölçülmesi ve bilimsel güçlendirme yöntemlerinin önerilmesi konusunda bilirkişi raporu talep ettiği ve raporun Mayıs 2021 tarihinde tanzim edildiği kaydedildi. Hazırlanan bilirkişi raporunda, binaların, mevcut hal şartlarında olası bir deprem durumunda beklenen can güvenliğini sağlamadığının ifade edildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 5 bakıcı bekçi ve uzman kadrosu ile yıllarca bakımını ve idamesini sağladığı Deniz Yıldızı Apartmanları raporda da belirtildiği gibi günümüz itibariyle 50+ yaşını doldurmuş yorgun bir binadır. Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun olarak projelendirilmeyen bina, zamanın bilgi, malzeme ve tekniğine göre inşa edilmiş, yapım aşamasında betonunda deniz kumu kullanılmış ve aynı zamanda denizin etkilerine maruz kalmıştır. Ayrıca bilinmelidir ki binanın sadece temelinde değil tüm katlarında yorgunluk ve korozyon (paslanma) vardır.

Açıklamada, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin ciddi maddi kayıpları olacağı kesin olmasına rağmen, apartman sakinlerinin can güvenliği düşünülerek, tehlike durumunu açıklayan ve tahliye talep eden 4 Kasım 2021 tarihli ihbar Deniz Yıldızı sakinlerine dağıtılıp, ortak alana asılmıştır. Kasım 2021 ayı itibariyle yeni kira mukavelesi imzalanmamıştır. 4 Kasım 2021 tarihli ihbarda bilirkişi raporunu tetkik için Deniz Yıldızı sakinleri İdaremize davet edilmiştir. Kasım 2021 – Ocak 2022 ayları arasında Deniz Yıldızı sakinleri tarafından atanan avukat ile avukatlarımız arasında bilgi alışverişi yapıldı, sorulan sorulara cevap verildi. 18 Ocak 2022 tarihinde, Kıbrıs Vakıflar İdaresinde, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB) tarafından hazırlanan bilimsel rapor, KVİ yetkilileri ve KTMMOB uzmanları tarafından sunum haline getirilmiş ve apartman sakinlerine işbu bulgular eşliğinde sunularak durumun ciddiyeti anlatılmıştır.”

Mühürlenip kapatılmalı

Raporda “Yapı mevcut hal itibariyle can güvenliği açısından tehlike arz etmekte ve derhal güvenli mesafe çerçevesinde mühürlenip kapatılmalıdır” sonucuna varıldığı kaydedilen açıklamada, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin tüm çabalarına rağmen, binaları tahliye etmeyip, uzmanlar tarafından hazırlanan bilimsel raporları hiçe sayarak, komplo teorileri oluşturmanın binada yaşayan herkesi tehlikeye attığı belirtildi. Açıklamada, binada yaşamın devam etmesi ve/veya tahliye edilmemesi halinde, yaşanacak herhangi maddi/manevi zarardan Kıbrıs Vakıflar İdaresinin sorumlu olmayacağı vurgulandı.

Apartman sakinleri ne diyor?

Kuzey Yıldızı apartmanlarının yeniden gündeme gelmesiyle geçtiğimiz günlerde Diyalog’a konuşan Laguna sakinleri, yaşadıkları binanın sağlam olduğunu ifade etmişti. Apartman sakinlerinden Filiz Taygun, Vakıflar İdaresi’nin Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odası’ndan binanın fiziki durumu hakkında bilgi almak adına 5 bloktan oluşan Laguna Kuzey Yıldızı apartmanlarının A bloğunda analiz yaptığını ve 2021 yılı Mayıs ayında rapor düzenlediğini söylemişti.

Taygun, o raporda binada bazı aşınmaların olduğu ve tadilat ile düzeltilebileceğinin belirtildiğini ve bir fizibilite çalışması yapılması gerektiğinin ifade edildiğini aktarmıştı.

Vakıflar İdaresi’nin, tadilat yapma yerine 2021 yılı Kasım ayında kendilerine bir ihbarname göndererek binayı boşaltmalarını istediğini anlatan Taygun, gerek Başbakanlık gerekse Vakıflar İdaresi yönetimiyle görüşmek isteselerde randevu taleplerinin reddedildiğini belirtmişti.

Vakıflar İdaresi başkanına binanın tadil edilmesi gerektiğini ifade etseler de, binayı boşaltmalarında ısrarcı olunduğunu belirten Taygun, zamanla her türlü mobingin kendilerine uygulandığını, art arda ihbarnameler gönderildiğini, apartmanda bulunan çöp kutularının bile bina içerisine kilitlendiğini söylemişti.

Laguna Kuzey Yıldızı apartmanlarında işletme sahibi olan Sezal Aydınlı ise ,”Binamız için gerekli olan tek şey tadilattır, ayrıca benim burda işletmem var ve bunların yaptığı yanlış paylaşımlar bana zarar veriyor. Mağusa halkı bilsin ki Laguna Kuzey Yıldızı Apartmanları sağlam durumdadır” şeklinde konuşmuştu.