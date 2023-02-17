100 kişiye de konaklama

Abdullah SUİÇMEZ

Merit otellerinin bağlı olduğu Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, dün Başbakan Ünal Üstel’i ziyaret ederek deprem fonuna 2 milyonluk bağış dekontunu takdim etti. Tibuk “Yaraların sarılması için elimizden geleni yapıyoruz. Bugüne kadar deprem bölgelerinden gelen 63 aileye bünyemizdeki Afrodit otelde konaklama imkanı sağladık. Bu sayı 100 aileye çıkacak” dedi.

Tibuk, hükümetin yasa gücündeki kararnamesi uyarınca Merit otel ve casino’ları adına 6 milyonluk kesinti yapılacağını da aktardı.

Başbakan Ünal Üstel de, işadamı Tibuk’un ilgi ve yardımlarına teşekkür ederek, hükümetin almakta olduğu önlemler çerçevesinde depremzedelere yönelik yardımların yanı sıra hayatını kaybeden sporcularımızın anısına spor salonu yapılacağını anlattı.

“Üzüntümüz büyüktür” diyen Üstel, hükümetin tüm çevrelerle iyi niyetli işbirliğinden yana olduğunu da kaydetti.