Hüseyin kontrolünü kaybetti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da eski eşinin evine balkondan giren Hüseyin Yeşil’in, genç kadına ait iç çamaşırını çaldığı ileri sürüldü. İddialara göre; 4 gün sonra yine aynı yerden eski eşinin evine giren Yeşil, bu kez de darp suçu işledi. Genç kadının boğazını sıkan, göğsünden iterek darp eden zanlı polis tarafından yakalandı. Hakkında darp, mülke tecavüz ve sirkat suçlarından soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, zanlının, 9 Şubat 2023 tarihinde, eski eşi C.Y.(K-33) isimli müştekinin evine, salon kısmındaki balkondan girerek, bir adet külot çaldığını belirtti. Polis, zanlının 13 Şubat 2023 tarihinde yine aynı yerden ikametgah içerisine girerek, eski eşinin boğazını sıktıktan sonra göğsünden iterek darp ettiğini açıkladı. Polis memuru, şikayet üzerine zanlının önceki gün tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, bir gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.