Konteynerler yola çıktı

Ömer KADİROĞLU

Türkiye’de merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından can kayıpları ve büyük yıkım yaşandı.

Depremin ilk günü ana vatanın yaralarını sarmaya başlayan KKTC halkı, depremzedelere yardım göndermeye devam ediyor.

Ülkede tam bir seferberlik ruhuyla sürdürülen yardım kampanyaları kapsamında Değirmenlik bölgesinde yaşayan vatandaşlar, kıyafet, battaniye, çarşaf, yorgan ve birçok ihtiyaç malzemesi toplanırken, Velis Grubu da 2 adet konteyner bağışında bulundu. Velis Grubun konteynırları ve toplanan yardımlar tırlarla afet bölgelerine götürüldü.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in öncülük ettiği kampanyanın devam edeceği belirtildi.