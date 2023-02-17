Planlama 5 kat oldu 7 kat

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) inşaat mühendislerinin, çok sayıda insanın can kaybına uğradığı İsias Otel enkazından elde edilen verilerle ilgili raporu dün açıklandı. Rapora göre; önce 5 katlı apartman olan ve inşaat planlaması buna göre yapılan bina daha sonra 7 kata çıkarılıp otele çevrildi.

Raporda; İsias otel enkazında yapılan tespitlerin yanı sıra, bina alanında bulunan molozlar yakından incelendi.

Bunun sonucunda beton kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu, ayrıca çakıl ve kum olarak ‘dere çakılı’ ve ‘kumu’ kullanıldığı tespit edildi.

5 uzman inceledi

Türkiye’de depremin ardından yıkılan ve 35 Kıbrıslı Türk vatandaşın ölümüne sebep olan Adıyaman İsias Otel’in enkazına ilişkin olarak hazırlanan ön inceleme raporu açıklandı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri

Prof. Dr. Serhan Şensoy, Prof. Dr. Özgür Eren, Prof. Dr. Umut Türker, Doç. Dr. Eriş Uygar ve

Doç. Dr. Mehmet C. Geneş tarafından hazırlanan ön inceleme raporu kamuoyu ile paylaşıldı.

Dere çakılı kullanıldı

Rapora göre, bina enkazında yapılan tespitlerde, bina alanında bulunan molozlar yakından incelendi ve beton kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu, ayrıca çakıl ve kum olarak ‘dere çakılı’ ve ‘kumu’ kullanıldığı tespit edildi.

Dere çakıllarının büyüklüğüne bakıldığında ise sıklıkla bu tür yapılarda kullanılacak betonlardaki maksimum tane boyutundan daha büyük oldukları, betondaki çakıl ve kum dağılımındaki granülometrinin iyi olmadığı, elle yapılan kontrolde kolaylıkla dağıldığı tespit edildi.

Raporda, otelin kolonlarına ilişkin olarak şu detaylara yer verildi:

“Enkaz alanında yapılan incelemede biri yerde olan diğeri ise yerinde olan iki kolon detayı tespit edilmiştir. Resim 5 incelendiğinde kolonun kırılmış, donatılarının nervürsüz, bundan dolayı donatıdan betonun kolaylıkla sıyrıldığı, etriyenin kancalarının 135 derece bükülmediği tespit edilmiştir. Kolonun üst ucu olduğu düşünülen kısmı incelenmiştir. Bu uçta betonun çok düz olduğu görünmektedir. Bu da bu kolonun kirişe bağlandığı yerde soğuk derze sahip olduğu kanaati oluşmuştur.”

İş merkezinden otele çevrildi, ek 2 kat çıkıldı

Raporda, Adıyaman IMO Şubesi yetkilisi Tülay Çalış’ın verdiği bir bilgide yer aldı. Çalış, otelin bulunduğu adada ön caddeye bakan kısımda 5 binanın olduğunu, bu binalardan otel dahil 4 tanesinin 5 katlı olarak 30 yıldan daha uzun bir süre önce inşa edildiğini, ilk olarak konut olarak kullanıldığını daha sonra iş merkezi olarak kullanılmaya başlandığını, ofis olarak kullanılan otel binasının tadilat ve ek 2 kat çıkılması ile 7 kata dönüştürüldüğünü söyledi.

Bu bilgiler ışığında yapının tadilat nedeniyle 1988 Deprem Yönetmeliği’ne göre tasarlanması gerektiği belirtildi.

Temeli ve kolonları 5 kata göre tasarlanmıştı

Raporda, temeli ve kolonları 5 kata göre tasarlanıp inşa edilmiş olan söz konusu binanın inşasının doğru yapılmadığı kanaatinin oluştuğu ifade edildi.

Kart artırımı yapılmasının ciddi bir hata olduğu ve binanın en düşük depremlerde dahi yıkılmasının mümkün olduğu kaydedildi.

Raporda, “Binanın tüm projeleri ve ruhsatlandırma aşamalarındaki resmi evrakların temin edilmesi durumunda daha net bir sonuca varılacaktır” denildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2023, 11:15