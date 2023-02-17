Uyuşturucunun en tehlikelisi

Lefkoşa bölgesinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla evine baskın yapılan Ramadan Öke’nin tasarrufunda en tehlikeli maddelerden biri olan 120 gram ağırlığında methamfetamin ele geçirildi.

Operasyon esnasında polise direnen ve cep telefonunu kırarak delilleri yok etmeye çalışan zanlı gözaltına alındı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Ramadan Öke’nin, ‘uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu’ suçlarından tutuklanarak mahkemeye çıkarıldığını söyledi. Polis, 15 Şubat 2023 tarihinde Ramadan Öke’nin tasarrufunda uyuşturucu olduğu ve satışını yaptığı yönünde bilgi aldıklarını belirtti.

Polis, zanlının ikametgahında tespit edildiğini ve tutuklanmaya mukavemet gösterip, makul güç kullanılarak gözaltına alındığını açıkladı. Polis memuru, zanlının o esnada cep telefonunu yere atarak kırdığını anlattı.

Zanlının ikametgahında yapılan aramada şeffaf poşetler içinde toplam 120 gram ağırlığında methamfetamin türü olduğuna inanına uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını kaydeden polis, soruşturmanın sürdüğünü belirterek, bir gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2023, 11:14