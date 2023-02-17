Soruşturma sürüyor

KKTC kafilesinden 35 kişiye mezar olan ve önceki gün gözaltına alınan Adıyaman’daki İsias Otel’in sahibi Ahmet Bozkurt ve oğlu Efe Bozkurt, sağlık kontrolü için dün Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından Ahmet Bozkurt ve Efe Bozkurt, İl Jandarma Komutanlığına sevk edildi.

Ahmet Bozkurt ve Efe Bozkurt, Amine Bozkurt ve Şule Özbek hakkındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kahramanmaraş merkez üslü depremde, Adıyaman'da bulunan İsias Otel çökmüş, KKTC’li öğrenciler, aileleri ve öğretmenlerden oluşan 35 kişi ile Türkiye vatandaşı 30 tur rehberi hayatını kaybetmişti. Otel ile ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Olayla ilgili otel sorumluları Ahmet Bozkurt, Efe Bozkurt, Amine Bozkurt ve Şule Özbek gözaltına alınmıştı.