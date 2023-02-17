Doktor raporu ile belgelendi

Yeni Merkezi Cezaevi’nde yargılanmayı bekleyen 20 yaşındaki Fas uyruklu şahsa tecavüz ettikleri iddia edilen İbrahim Uçar, Hasan Takımcılar, Aydın Güner ve İbrahim Takımcılar dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada cinsel saldırıya uğrayan şahsın doktor kontrolünden geçirildiği ve tecavüz bulguları tespit edildiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, ilk tecavüzün 10 Şubat 2023 tarihinde 22.00-24.00 saatleri arasında meydana geldiğini belirtti. Polis, yeni Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan İbrahim Uçar, Hasan Takımcılar, Aydın Güner ve İbrahim Takımcılar’ın, C-2 koğuşu içerisindeki yatak odasında hükümsüz tutuklu olarak bulunan T.B.’ye elleri ve ayakları ile vurup ciddi bir şekilde darp ettikten sonra cinsel tecavüzde bulunduklarını söyledi. Polis, zanlıların T.B.’ye hitaben bu olaydan dolayı şikayetçi olursa kendisini öldüreceklerini söyleyip şiddet tehdidinde bulunduklarını anlattı.

Polis, 11 Şubat 2023 tarihinde saat 10.00 sıralarında ise İbrahim Uçar ve Aydın Güner’in, T.B.’ye yine cinsel tecavüzde bulunduklarını belirtti.

Polis, T.B.’nin ilk şikayetini orada görevli olan gardiyanlara ilettiğini söyledi. T.B.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesinde yapılan doktor kontrollerinde anüsünde yırtık ve kanama olduğu vahim ve bedensel zarara uğradığının tespit edilerek swap örneği alındığını anlatan polis, zanlıların giymekte olduğu kıyafetlerin emare olarak alındığını, ayrıca kan örneklerinin DNA testine yollanmak üzere alındığını belirtti. Polis, zanlıların etki edebilecekleri tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, cezaevine gönderilmelerini talep etti. Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.