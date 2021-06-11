Henry teminatla serbest kaldı

Girne-Alsancak çevre yolunda süratli gittiği için durdurulan ve ehliyetinin sahte olduğu ortaya çıkan

Nijeryalı Henry Oghenekaro Okerevwodjaye dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 5 Haziran 2021 tarihinde saat 10.00 sıralarında Girne-Alsancak çevre yolu üzerinde kullanımında bulunan MH 045 plakalı araçla süratli bir şekilde seyreden Henry Oghenekaro Okerevwodjaye’nin trafik ekipleri tarafından durdurulmak istendiğini, ancak emre uymayarak yoluna devam ettiğini söyledi. Polis, zanlının Şht. Süleyman Uluçamgil Sokak üzerinde durdurulduğunu ve sürüş ehliyeti istendiğini açıkladı.



Polis, zanlının sürüş ehliyetini kaybettiğini söylediğini, cep telefonundan kendi adına olan ve arka kısmında İtalya sürüş ehliyetine karşılık verilmiştir yazan KKTC sürüş ehliyetini görevli trafik ekiplerine gösterdiğini belirtti.Polis memuru, zanlının gösterdiği sürüş ehliyetinin sahte olduğuna dair şüphe doğduğunu, karakola celp edildiğini ifade etti. Polis, zanlının ifadesinde 2020 yılında Bekro isimli Libyalı erkek bir şahsa pasaportunun fotokopisini, 2 fotoğrafını ve 2 bin TL vererek kendisine telefonunda fotoğrafı bulunan KKTC sürüş ehliyetini çıkarttığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, ayrıca zanlının İtalya sürüş ehliyetinin olmadığını da tespit ettiklerini söyledi.Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, üniversite öğrencisi olduğunu ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlı hakkında tutuksuz yargı kararı verdi.