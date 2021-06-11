Kara para şüphesi doğdu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da süratli araç kullanan ve sürüş esnasında direksiyon hâkimiyetini kaybederek; iki iş yerine, üç elektrik direğine, bir apartmanın beton duvarı ile tel örgülerine, park halindeki kamyonete ve iki ağaca çarpan sürücü Quadri Ayinde Saliu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının öğrenci ehliyetiyle arkadaşına ait aracı kullandığı tespit edildi. Araçta 150 bin, iş yerlerinde ve çevrede toplam 85 bin lira zarar oluşmasına neden olan zanlı hasar verdiği yerler için ödeme yaptı. Ancak öğrenci olan zanlının 85 bin TL nakit ödemesinden şüphe duyan mahkeme, kara para soruşturması başlatılması için emir verdi.

Süratli gidiyordu

Soruşturmayı yürüten polis, trafik kazasının 5 Haziran 2021 tarihinde saat 03.20 sıralarında Lefkoşa'da Bolu Yolu Sokak üzerinde meydana geldiğini anımsattı.

Polis memuru, zanlının yönetimindeki SR 911 plakalı salon araçla aşırı süratli seyrettiğini, Sulhi Garan Sokak yol kavşağına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybettiğini belirtti. Polis, kontrolü kaybedilen aracın yolun sağından yoldan çıkarak önce bordür taşlarına çarptığını, sonra ilerlemeye devam ederek, kaldırım üzerinde bulunan elektrik direğinin çelik gergi teline çarptığını ifade etti. Polis, zanlının direğin parçalara ayrılmasına neden olduğunu belirtti.

Parçalanan elektrik direğinin etrafa savrulduğu sırada Zühal Kabaali'ye ait iş yerinin duvarı üzerinde sabitlenmiş olan projektör aydınlatma lambasına ve gölgeliğe çarparak hasar görmesine neden olduğunu ifade etti.

Polis, yine duramayıp yoluna kontrolsüzce devam eden aracın aynı iş yerine reklam tabelasına çarptığını anlattı.

Aracın durmayarak yoluna devam ettiğini, bu kez başka bir işyerine ait reklam tabelasına ve ahşap merdivene çaptığını belirtti.

Polis, çarpmanın etkisi ile savrulan reklam tabelasının işyerinin cam giriş kapısına çaparak kırılmasına neden olduğunu söyledi.

Polis, bu çarpmadan sonra da yine duramayıp kontrolsüzce ilerlemeye devam eden aracın sağ ön kısmı ile aynı işyerinin beton duvarına çarparak, yıkılmasına neden olduğunu, kontrolsüzce ilerleyip başka bir elektrik direğine çarptığını belirtti.



Polis, yine duramayıp kontrolsüzce ilerleyen aracın Ahmet Harper'e ait apartmanın sınırlarını çevreleyen beton duvarın bir kısmının yıkılmasına neden olduğunu söyledi.

Park halindeki kamyona çarptı

Polis memuru, aracın daha sonra Ficus cinsi ağaca çarparak, kökünden kopmasına, yine duramadan kontrolsüzce ilerleyerek, Sertaç Özinal apartmanın avlusu içerisinde park halinde bırakılan HC 547 plakalı kapalı kamyonete çarptığını açıkladı.

İleri doğru savrulan HC 547 plakalı kamyonetin de apartmanı çevreleyen duvara daha sonra da baklavalı tel örgülere çarptığını söyledi. Polis, bu çarpmada da duvar ile tel örgülerin hasar görmesine neden olduğunu belirtti.

Polis, beton duvar ve tel örgülerin üzerinde yatay olarak sabitlenmiş sekiz adet su hatlarının her birinin beşer metrelik kısımlarının hasar görmelerine neden olduğunu anlattı.

Polis, SR 911 plakalı salon aracın son olarak Ficus cinsi ağaca çarparak durduğunu ancak üçüncü bir elektrik direğinin kırılmasına, elektrik tellerinin yere düşmelerine neden olduğunu anlattı.

Polis, ayrıca işyerinin giriş kapısı camının kırılması neticesinde savrulan cam kırıklarından dolayı satışı yapılamaz duruma geldiğini belirtti.

Arkadaşının aracını hurdaya çevirdi

Polis, kazadan sonra isim ve adresini vermeden kaza mahallini terk eden zanlının saat 04.30'da tespit edildiğini ifade etti. Polis, yapılan kontrolde zanlının 50 miligram alkollü içki tesiri altında olduğunun tespit edildiğini anlattı.

Polis, zanlının öğrenci ehliyetiyle araç kullandığının tespit edildiğini ve tutuklanarak merkez karakolu hücresine yerleştirildiğini belirtti.

Polis, iş yerlerinde toplam 85 bin TL, SR 911 plakalı araca ise 15 bin TL tahmini hasar olduğunu söyledi. Zanlının 85 bin TL hasara tazmin ettiğini, arabanın sahibi olan arkadaşının ise şikâyetçi olmadığını açıklayan polis, öğrenci statüsündeki zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 40 bin TL nakit teminat yatırması şartıyla zanlıyı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakırken, zarara karşılık ödediği 85 bin lirayla ilgili kara para soruşturması başlatılmasına emir verdi.