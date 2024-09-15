Moraller bozuk

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta asgari ücretin net 35 bin liraya yükseltilmesi yönünde çalışma yapılırken, tüketim maddelerine gelen artışlar küçük esnafın işlerini olumsuz yönde etkiledi. Dar ve sabit gelirli vatandaşların ancak mutfak masraflarını ve çocukların okul ihtiyaçlarını karşılayabildiği, bunun dışında harcama yapamaz hale geldiği belirtiliyor.

Satışların düşmesinden yakınan küçük işletme sahipleri, hemen her sektörde sıkıntı yaşandığını belirterek Kuzey Kıbrıs’ı ucuzlatacak önlemlerin alınmasını istiyor. Esnafa göre; Kuzey Kıbrıs’ta çalışan yabancı işçiler de kazançlarını ülkede harcamıyor ve yurt dışındaki yakınlarına gönderiyor. Böylece çarşıya para düşmüyor.

Ne dediler?..

Özhan Güzeloğlu

“Şu anda işlerimiz düğün sezonu sonuna gelindiği için yavaşlamaya başladı. Genel olarak sezon bittiği için çarşı çok boş. Okulların da açılıyor olması nedeniyle ailelere külfet olan okul alışverişleri de işlerimizi olumsuz etkiliyor. Ara sıra güneye de uğruyorum ve orada da üçüncü dünya ülkelerinden insanlar var. Oradaki yabancılar çalışmak için gelenler de dahil alışveriş yapıyor ancak bize gelen üçüncü dünya ülkesi çalışanları çok para harcama taraftarı değil ve ülkelerine para yolluyorlar. Yani para burada, çarşıda dönmüyor. Bana göre bu ülkenin en önemli sorunu pahalılıktır. Diğer yandan sosyal adaletsizlik vardır. Bir emekli 29 bin lira maaş alırken, bir memurun 70 bin ve üzeri maaş alması adaletsizliktir ve bunun düzeltilmesi gerekiyor.”

Huri Bavik

“İşlerimiz okulların açılması ile biraz düştü. Eski yıllara kıyasla daha düşük bir iş potansiyeli var. İşlerdeki düşüşü dövizin artmasına, okulların açılmasına, herkesin döviz borcu olmasına bağlayabiliriz. İnşallah bundan sonrası için daha güzel olur. Ülkenin en önemli sorunu Türk lirası ödenip döviz ödüyor olmamızdır. Maaş konusunda buranın da dövize geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Ev ve dükkan kiraları, araba, çocukların okul taksitleri hep döviz ödeniyor ancak TL kazanıyoruz. Bu konuda çalışmalar yapılmasını istiyoruz.”

Derya Alp

“İşlerimiz geçmiş yıllara kıyasla çok ciddi bir fark yoktur. Ülke genelinde bakıldığında bu ülke çok farklı bir şekilde yönetilmeye çalışılıyor. Tabi ki başarılı olunamıyor. Nereden bakarsanız bakın çok garip şeyler oluyor. Bu ülkede turizm ve eğitim var ve bu iki sektör bile bu ülkeyi kalkındırabilir. Her seçimde bir ordu insan işe alınıyor ve işletmelere personel bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Herkes üniversite mezunu ancak kimse iş bilmiyor. Ben geleceğimiz olan çocuklardan yana endişeliyim çünkü onlara iyi bir gelecek ne kültür ne de vatan bırakamayacağız.”

Fisun Aroğlu

“Biz üretim sektörü olduğumuz için işlerimiz iyi gidiyor ancak ileride ne olur bilemem. Ülke geneline baktığımızda içerisinde bulunduğumuz durum biraz sıkıntılı. Asgari ücret her tartışıldığında piyasadaki fiyatlar iki katına çıkıyor. Ben asgari ücretin sık sık değişmesine karşı bir işverenim. Asgari ücret yılda bir veya iki defa arttırılsın. Piyasadaki fiyatların da denetlenmesi gerekiyor. Asgari ücret yüzde 20 artıyor diğer yandan her şeye yüzde 100 zam geliyor. Bizler de fiyatlarımızı yükselttiğimiz zaman satışlarımız düşüyor ve satış yapamadığımız için gelirler giderleri karşılayamaz durumdadır. Ülkenin en önemli sorunu olarak ben elektriği görüyorum. Bu sorun da devletin solar sistemlere yatırımlar yaparak çözebileceğini düşünüyorum.”

İsmail Mazlum

“Satışlarımız düştü. Son bir buçuk yılda yaşanan iş düşüklüğünü daha önce hiç görmedim. Elimizdeki ürünleri satmamız ve yeni sezon ürünler getirmemiz gerekiyor ancak satışlar düşük olduğu için istediğiniz ürün portföyünü getiremiyoruz. İşlerdeki düşüşü pahalılığa, insanların gelirlerinin düşüşüne ve giderlerin gelirlerden daha fazla olmasına bağlıyorum. İnsanların artık gelir gider tablosunu çok iyi hesaplaması gerekiyor. Bugün tüm sektörler zora girmiş durumdadır. İnsanlar eskisi gibi ürün almaktan kaçınıyor ve ihtiyaçlarını erteleme durumuna başvuruyor. Ülkenin en önemli sorununun ekonomi olduğunu düşünüyorum. İnsanların ekonomik gücü iyi olursa morali de iyi olur ve kaygısız yaşar. Ben de çocuğumun geleceği ile ilgili endişe yaşıyorum. Her şeyden önce ekonomik özgürlüğün iyi olması gerekiyor ki güven içinde adımlar atabilesin.”

Bilgin Çevik

“İşlerimiz yaz sezonu boyunca beklediğimizin altında olsa da memnun ediciydi. İşlerin düşük olmasının nedeni ekonomik kriz ve pahalılığa bağlıyoruz. Bunun haricinde bir de denetimsizlik nedeniyle istikrarsız fiyatlar olması vatandaşı yoruyor. Asgari ücret gündeme gelir gelmez fiyatlar hemen yükselmeye başlıyor. Hükümetin piyasaya bir el atması ve denetlemesi gerekiyor. Ülkenin en önemli sorunu ekonomi ve pahalılıktır. Ülkedeki fiyat istikrarsızlığı buna en büyük etkendir ve halkın rahat bir nefes alabilmesi için hükümetin bu duruma el atması gerekiyor.”